Lecce gela Milan | per Pioli l’esordio è amaro

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Una sventola mancina da fuori area di Calderoni, nel secondo di sei minuti di recupero, hato ile rovinato il debutto diin panchina. Il 2-2 finale con il, nel primo tempo apparso non all'altezza della Serie A, conferma che non sara' semplice per il nuovo allenatore rilanciare i rossoneri, incagliati a meta' classifica a 6 punti dal quarto posto. Espulso nel finale, Liverani ha festeggiato in spogliatoio un punto d'oro, mentre San Siro fischiava i rossoneri, incapaci di trasformare in tre punti un'ora di dominio. Cosi' si ridimensiona la serata brillante di Calhanoglu, che al 20' ha segnato il vantaggio e a 9' dalla fine con una vera prodezza ha servito servito l'assist a Piatek (entrato dalla panchina e per la prima volta a segno su azione) per il gol che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai 48mila in tribuna dopo il pareggio di Babacar.Alla fine ...

