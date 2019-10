Le star senza trucco

Formula 1 – Nessuna distrazione per Vettel nel sabato senza qualifiche di Suzuka : “di certo non starò a giocare ai videogiochi” : Sebastian Vettel preferisce attività diverse da Max Verstappen per il sabato lontano dalla pista a Suzuka sabato di inattività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di annullare le Fp3 e spostare a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa della minaccia del tifone Hagibis. Se Max Verstappen aveva affermato che, nel caso di inattività in pista, avrebbe sfidato alla playstation i suoi colleghi, ...

Nelle prossime ore fino a un massimo di 800mila abitazioni potrebbero restare senza corrente in California : Nelle prossime ore migliaia di persone potrebbero restare senza corrente in California, perché l’azienda Pacific Gas and Electric (PG&E) potrebbe interrompere l’erogazione di elettricità per evitare che i forti venti causino danni alle linee elettriche, cosa che potrebbe causare incendi, simili

Live-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Aida Nizar : "Gallina starnazzante senza rispetto né argomenti" : Nella scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, l'opinionista Alba Parietti, presente nello studio di Canale 5 per il confronto delle sfere con la politica Giorgia Meloni, è rimasta sconcertata dall'atteggiamento dell'altra 'sferata', Aida Nizar. "Ha rovinato tutto, è una gallina starnazzante", ha eso

Trieste - Giorgia Meloni : "Bastardi assassini - in galera fino alla fine dei loro giorni senza sconti" : "Sgomento e rabbia". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commenta così l'uccisione a Trieste di due poliziotti e il ferimento di altri tre, per mano di due rapinatori. "Il mio cordoglio e la mia vicinanza vanno alle famiglie di questi giovani che hanno dato la vita per difendere la nostra s

«Fede lascia la scuola» - ragazza senza sostegno costretta a stare a casa : La denuncia su Facebook della mamma di una ragazza autistica senza insegnante di supporto dal 16 settembre, quando è iniziata la scuola

Modella e star di Instagram fermata senza patente - per non pagare la multa si “offre” a due vigili : Una star di Instragram è stata arrestata e condannata a 18 mesi di galera per aver cercato di corrompere due vigili. La ragazza, una Modella russa di 24 anni, Kira Mayer divenuta una delle più apprezzate donne del suo paese su Instagram è stata fermata da due vigili nel pieno centro di Mosca mentre era alla guida della sua lussuosa Mercedes. I vigili hanno chiesto alla Modella di fornire i documenti. Ma la bella Kira Mayer non aveva ...

Giulia De Lellis va in vacanza : 'Stacco dai social - potrei stare un mese senza Instagram' : Dopo quasi due anni di lavoro senza sosta, Giulia De Lellis ha deciso di prendersi un periodo di riposo. In queste ore, infatti, la romana è partita verso una destinazione ancora sconosciuta con il fidanzato Andrea Iannone. Reduce dal successo del suo libro sui tradimenti di Damante, l'influencer ha spiazzato i fan dichiarando di voler staccare dai social network nelle prossime settimane. Giulia vola via con Iannone Terminato l'ultimo firma ...

Firenze - fratelli belgi morti in hotel : indagato un farmacista - acquistarono farmaco senza ricetta : Non droga, ma un potente farmaco potrebbe essere alla base del decesso di due fratelli belgi nell'hotel Minerva a Firenze. Per la vicenda è stato indagato un farmacista che sabato scorso...

Android 10 DSU per testare un aggiornamento dell’OS senza installarlo permanentemente : La funzione DSU alias Dynamic System Updates è stata recentemente modificata da Google per permettere più libertà d’azione a chi preferirebbe testare un nuovo rilascio del sistema operativo Android senza installarlo in modo permanente. Una capacità che farebbe molto comodo soprattutto visto che spesso si parla di versioni beta instabili che potrebbero anche danneggiare il […] L'articolo Android 10 DSU per testare un aggiornamento ...

Perché bisogna stare dalla parte di Greta - senza se e senza ma : Nel giorno dello sciopero globale per la Terra, una risposta a chi dice che quella che combatte Greta Thumberg è una battaglia ideologica contro il capitalismo. Non è vero: la battaglia dei Fridays for Future genera consapevolezza, ricchezza ed è l’unica alternativa globale al sovanismo di Trump, Putin e Bolsonaro.Continua a leggere

L'Ema vuole testare tutti i farmaci per verificare l'eventuale presenza di sostanze cancerogene : tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono essere testati per l’eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell’Aifa dei lotti di ranitidina? e che nel 2018 era stato anche la causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi contenenti valsartan. Questa è la richiesta precauzionale dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, e riguarda ...

Recensione NBA 2K20 - avanti senza fallo per le star del basket americano : La stagione cestistica per eccellenza è alle porte, ed NBA 2K20 ne è il più palese dei campanelli d'allarme. Come di consueto il mese di settembre accoglie a braccia aperte la simulazione cestistica targata Visual Concepts, con gli appassionati di pallacanestro che possono finalmente tornare a respirare (sebbene in salsa digitale) le grandiose atmosfere a stelle e strisce di quello che è uno degli sport più seguiti nel nuovo (ma anche nel ...

Bastardi senza gloria - Italia 1/ Streaming video del film di Quentin Tarantino : Bastardi senza gloria in onda su Italia 1, alle ore 21.30, oggi 19 settembre 2019. Regia di Quentin Tarantino, nel cast Brad Pitt. Streaming del film.

Bastardi senza gloria : cast - trama e curiosità sul film di guerra di Quentin Tarantino : Un cast all star (con in attivo un Oscar come Miglior non protagonista a Christoph Waltz) per un film di guerra firmato da Quentin Tarantino: Bastardi senza gloria va in onda giovedì 19 settembre alle ore 21.25 su Italia Uno. Bastardi senza gloria: trailer Bastardi senza gloria: trama Nella Francia occupata dai tedeschi, Shosanna Dreyfus assiste all’esecuzione della famiglia per mano del Colonello nazista Hans Landa. Shosanna riesce ...