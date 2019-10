Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare | ancora forte maltempo nei prossimi giorni

Previsioni Meteo 20 ottobre - nubifragi - temporali e grandinate : allerta sul nord ovest : Le Previsioni meteo di oggi 20 ottobre indicano maltempo diffuso su tutte le regioni nord occidentali dell'Italia con temporali, nubifragi e grandinate che colpiranno soprattutto Liguria e Piemonte. L'Italia però è spaccata in due visto che al sud a farla da padrone sarà il sole che porterà a una impennata delle temperature su valori quasi ovunque oltre la media.Continua a leggere

Previsioni Meteo - lo scirocco spinge sull’Europa due grandi onde di caldo dal Sahara : sarà una settimana di fuoco : Previsioni Meteo – L’Italia e gran parte d’Europa si apprestano a vivere una settimana di fuoco: da Lunedì 21 a Giovedì 24 Ottobre le temperature toccheranno picchi di gran lunga superiori alle medie del periodo in tutti i settori centrali e orientali del continente, con valori da record nell’Europa centrale dove per più giorni avremo temperature massime di oltre +30°C tra Francia, Svizzera, Germania, Austria, Polonia, ...

Previsioni Meteo : prima i nubifragi al nord - poi ciclone nel Mediterraneo : Previsioni meteo - La vasta perturbazione che in questi minuti sta prendendo vita sull'Europa occidentale, originata da una discesa di aria molto fresca nord atlantica verso Francia, Spagna e...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo al Nord per diversi giorni. Il bollettino fino al 25 ottobre : Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, sabato 19 ottobre, e fino a venerdì 25. Oggi Nord: molto nuvoloso sul settore occidentale e a ridosso di Alpi e Prealpi centro-orientali con precipitazioni che risulteranno più frequenti sulla Liguria e lungo la fascia prealpina; parzialmente nuvoloso altrove per nubi poco significative, salvo addensamenti locali con sporadiche e deboli precipitazioni sulla ...

Previsioni Meteo Napoli : alta pressione padrona della scena. Sole e caldo almeno per altri 4-5 giorni : Previsioni Meteo Napoli – Capoluogo partenopeo baciato dal Sole in questi giorni di autunno inoltrato e non sarà una fase episodica. L’alta pressione nordafricana, che avanza spedita verso le latitudini medie mediterranee agganciata da un flusso perturbato in azione sulla Penisola iberica, Nordovest Mediterraneo, anche verso il Nord Italia, insisterà per diversi giorni e, anzi, si intensificherà ulteriormente nella prima parte della ...

Previsioni Meteo Roma - autunno estivo sulla Capitale : temperature a ridosso dei +30°C in settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Meteo – Nessuna novità sotto l’aspetto del tempo per la Capitale Roma con alta pressione implacabile e caldo nordafricano in incremento. Il flusso perturbato, mosso dalla saccatura iberica, si muove decisamente lontano dalla città eterna e sembrano piuttosto effimere anche le frange nuvolose di contorno al flusso perturbato. La conseguenza, un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per oggi, magari per qualche ...

Previsioni Meteo Toscana : piogge sparse - rovesci con il rischio di forti temporali : Ecco le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma fino a mercoledì 23 ottobre. Domani 20 ottobre Parzialmente nuvoloso o tratti nuvoloso in mattinata con addensamenti anche consistenti sul nord-ovest e zone costiere. Schiarite sulle zone interne centro-meridionali già a partire dalla tarda mattinata. piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e parte di quella di Pistoia, più frequenti sui rilievi e a partire ...

Previsioni Meteo Milano : prime piogge in atto - violenta escalation del maltempo nelle prossime 4[DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Le nubi stanno coprendo il capoluogo lombardo dalla giornata di ieri, tuttavia, il flusso umido principale legato al sistema iberico, non sta impattando ancora in maniera diretta la verticale milanese. nelle scorse ore notturne e prime mattutine i nuclei principali hanno percorso una corsia un po’ più a Est rispetto al capoluogo, asse Pavia, Crema, con la conseguenza di piogge più sfrangiate e deboli su ...

Previsioni Meteo 19 ottobre : intensa perturbazione a Nord - forti piogge e temporali : Le Previsioni meteo di oggi 19 ottobre ci dicono che l'Italia è spaccata in due: pioggia su gran parte del Nord e in alta Toscana (e situazione che potrebbe peggiorare domani), mentre nel resto d’Italia sole e temperature stabile grazie ai venti caldi africani.Continua a leggere

Previsioni Meteo Torino : peggioramento da domani - precipitazioni diffuse sull’Alto Piemonte : A Torino domani, sabato 19 ottobre, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +16°C, la minima di +14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. ...

Le Previsioni Meteo del weekend da sabato 19 a domenica 20 ottobre : Sarà un’Italia spezzata in due dal punto di vista del meteo nel weekend: piogge al Nord e in parte del Centro, sole e caldo al Sud. Sono queste le previsioni meteo per sabato 19 e domenica 20 ottobre. (LE previsioni) Il meteo di sabato 19 Per sabato sono previste piogge nelle regioni settentrionali, con qualche pioggia che interesserà anche parte del Centro soprattutto sulle coste tirreniche. Tempo prevalentemente soleggiato invece sulle coste ...

Previsioni Meteo : rischio alluvioni al nord - caldo estivo anche la prossima settimana : Previsioni meteo - Quella che si va delineando per il fine settimana è senza dubbio una situazione meteorologica relativamente estrema e potenzialmente pericolosa all'interno del Mediterraneo. Già...

Previsioni Meteo Napoli : sole - caldo e siccità a oltranza - temperature in forte aumento [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Una sola certezza secondo il quadro evolutivo aggiornato per il capoluogo partenopeo: bel tempo,stabilità e alta pressione di tipo estivo abbastanza duratura. Non si vede via di sblocco all’anticiclone, oramai impadronitosi dell’area vesuviana, ma nella sostanza di tutto il Sud Italia, per diversi giorni ancora. Piuttosto, il regime di alta pressione andrà ulteriormente consolidandosi nel corso del ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani piogge sparse e venti di scirocco : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 22 ottobre. domani nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone di nord-ovest. piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia, in particolare sui rilievi. venti: di scirocco, deboli sulle zone interne, moderati con locali rinforzi sulla costa e sull’Arcipelago. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve ...