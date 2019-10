Le Kardashian il reality cult arriva su Sky Uno dal 21 ottobre

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ilo Lein Italia su Sky Uno dal 21Un prodotto dio, un fenomeno di costume su una famiglia diventata famosa quasi per caso, la famiglia– Jenner, legata al caso O.J. Simpson di cui il padre era avvocato. Leshow dio che è diventato un fenomeno di costume negli Stati Uniti, dando vita a innumerevoli spin-off,anche in Italia, lo show che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Creatore e produttore esecutivo della serie è Ryan Seacrest (conduttore di American Idol e co-conduttore di LIVE with Kelly and Ryan). Le star dello show sono le sorelle Kourtney, KimWest e Khloé, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie. Dal 2007 il ...

