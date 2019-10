Le foto della manifestazione di Salvini ieri a Roma

Cile : scontri in piazza e bus in fiamme - scatta il coprifuoco Tutte le foto della guerriglia : Escalation di tensione e violenza dopo l’aumento del biglietto della metro. Da settimane si susseguivano proteste contro il rincaro dei prezzi

Mihajlovic commuove lo Stadium - l’allenatore del Bologna applaudito anche dai tifosi della Juve [foto] : C’è Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, nonostante la leggera pioggia di questa sera su Torino. L’Allianz Stadium, fino alla scorsa stagione severo nei confronti dell’ex tecnico del Torino, ha applaudito l’allenatore che ha da poco concluso il secondo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia. L'articolo Mihajlovic commuove lo Stadium, l’allenatore del Bologna applaudito anche dai tifosi della Juve ...

Ecco HONOR 9X in Italia : design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media : HONOR 9X arriva in Italia col "Dynamic X design": stupefacenti giochi di riflessi e colorazione in gradiente a raggiera ne fanno una calamita per gli occhi. L'articolo Ecco HONOR 9X in Italia: design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media proviene da TuttoAndroid.

Milano - precipita dalle scale della scuola : bambino di sei anni è gravissimo foto | Video : È caduto dal terzo piano della scuola elementare Pirelli, intorno alle 10. È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. I carabinieri, accorsi con i mezzi del 118, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente

L’Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google fotocamera : Volete usare la Modalità astrografia dei Google Pixel 4 con il vostro smartphone? Scaricate questi porting della Google Fotocamera! L'articolo L’Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Cambiamento climatico in Calabria : tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [foto] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

La volpe sorprende la marmotta prima della battaglia : le foto vincitrici del 2019 Wildlife Photographer of the Year : La volpe sorprende la marmotta e quella che sta per iniziare è una battaglia che terminerà con la morte del roditore. Nemmeno l’intervento della mamma della marmotta servirà a cambiare il risultato finale. “È la natura”, dice Yongqing Bao, la cui strepitosa foto che vedete in alto gli ha fatto vincere il primo premio al 2019 Wildlife Photographer of the Year, una delle competizioni di fotografia più prestigiose. La foto significa per Bao anche ...

È un’altra bambina per Ryan Reynolds e Blake Lively : la prima foto della piccola : Sono diventati genitori per la terza volta The post È un’altra bambina per Ryan Reynolds e Blake Lively: la prima foto della piccola appeared first on News Mtv Italia.

Naufragio Lampedusa - ecco le foto della vergogna in fondo al Mediterraneo : Oggi la preparazione del campo e delle attrezzature, domani ( condizioni meteo permettendo) i sommozzatori della Guardia costiera cercheranno di portare a galla i corpi dei 12 migranti, a cominciare dal piccolo di pochi mesi con la sua mamma.

Schianto in scooter - morti Christian e Stella : lui faceva il fotografo - lei la modella. «Erano innamoratissimi» : Lui faceva il fotografo internazionale, lei la modella: si è rotto il sogno d’amore di Christian Milo, 30 anni, e Stella Vasilika Kerxhalli, 31. Viaggiavano su uno scooter Piaggio Liberty 125 quando si sono scontrati con una Mercedes guidata da un 34enne di origini romene, A.M.. È successo nel pomeriggio di domenica a Roma, in via dell’Acqua Vergine al Collatino. Dopo l’impatto lui è morto sul colpo, lei poco dopo in ospedale al policlinico Tor ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - forte vento e disagi : il punto della situazione [foto e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...

Meteo - grandine - forti venti e strade allagate : violente tempeste hanno colpito l’Ovest della Francia [foto e VIDEO] : L’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord-Ovest dell’Italia, ieri ha causato violente tempeste accompagnate da allagamenti e grandine nella Francia occidentale. Oggi, invece, Estofex ha posto sotto un livello di allerta 2 la Francia sudorientale e il Centro-Nord dell’Italia per nubifragi, forti venti e tornado. Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord: attenzione ad alluvioni lampo, forte vento e tornado Tra i 46 ...