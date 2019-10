Landini: no a riduzione cuneo fiscale

"Non mi preoccupa" la piazza piena di ieri, "ma i messaggi che arrivano non solo da lì ma anche dalla Leopolda: se il problema è 'no tasse' questo è inaccettabile. Il messaggio che deve dare il Paese è basta evasione". Così il segretario Cgil,, a in 'Mezz'ora in più'. "Che non venga in mente a nessuno di ridurre ilsui lavoratori dipendenti e di non combattere l'evasione", incalza."Il governo ha preso con noi degli impegni: se non li ottempera siamo pronti alla mobilitazione di piazza".(Di domenica 20 ottobre 2019)