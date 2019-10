Lamezia Terme Agente penitenziario di 52 anni ucciso a Sambiase

Lamezia Terme. Pino Angelo ucciso in via Gramsci a Sambiase : E’ Pino Angelo, 52 anni, ex agente della polizia penitenziaria in congedo, l’uomo trovato all’interno della propria auto, dai carabinieri

Terremoto Calabria - grande paura tra Catanzaro e Lamezia Terme : scossa del 5° grado Mercalli - treni bloccati per verifiche sui binari : Il Terremoto di magnitudo 4.0 che stamattina alle 08:11 ha colpito la Calabria centrale, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più prossime all’epicentro. Il 5° grado della scala Mercalli si traduce in un “Terremoto piuttosto forte”, quindi “avvertito anche da persone addormentate” e con “caduta di oggetti”. Effettivamente la scossa ha ...

Lamezia Terme : Lamezia Terme o più comunemente Lamezia, è un comune italiano di 70.179 abitanti della provincia di Catanzaro in Calabria. È il terzo comune della regione per popolazione e il settimo per...

Calabria : intensa scossa di terremoto tra Catanzaro e Lamezia Terme - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita su gran parte della Calabria centrale oggi 7 ottobre 2019, precisamente alle 08.11.? Stando ai dati provenienti dai sismografi...

‘Ndrangheta - 28 arresti a Lamezia Terme : i vertici della cosca comandavano dal carcere. E il clan usava i ragazzini per le estorsioni : Per trovare la materia prima per gli ordigni da piazzare davanti agli esercizi commerciali da taglieggiare usavano anche i ragazzini: la cosca li mandava a comprare giochi pirotecnici da cui prendere la polvere da sparo. E’ uno degli aspetti emersi dall’operazione della Dda di Catanzaro, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, che ha portato all’arresto di 28 persone tra affiliati e contigui alla cosca ...

Commercianti vessati e costretti a pagare il pizzo - 28 arresti per ‘ndrangheta a Lamezia Terme : L'operazione Crisalide 3 ha portato in manette esponenti della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri già nel mirino di due precedenti blitz che ne avevano decapitato i vertici. Nonostante gli arresti il gruppo continuava una massiccia attività estorsiva e intimidatoria nei confronti di Commercianti e imprenditori.Continua a leggere

Volo Eurowings Lamezia Terme-Berlino colpito da turbolenze : 8 feriti 2 sono italiani : Grande paura su un Volo Lamezia Terme-Berlino. Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da turbolenze

