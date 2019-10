LA TELEFONATA DEL PAPA Il parroco di Riva Trigoso | Si è comportato come un

Esonero di Giampaolo - il silenzio del club e poi la TELEFONATA di Maldini : Marco Giampaolo aveva già capito tutto sabato sera a Genova. Nel momento in cui Boban e Maldini, dopo la partita, sono scesi negli spogliatoi, il tecnico rossonero ha compreso, soltanto guardandoli in faccia, che era finita. Che la vittoria contro il Genoa non era bastata a concedergli altro tempo. E’ la disamina di Carlos Passerini sul Corriere della Sera. Per questo motivo, non ha approfittato dei tre giorni di riposo e non è tornato a ...

Donald Trump vuole incontrare la persona che ha denunciato il contenuto della sua TELEFONATA con il presidente ucraino : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di voler incontrare il funzionario che ha denunciato ai suoi superiori il contenuto di una telefonata tra Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, la cui sintesi è stata diffusa

“Ho un tumore maligno”. Lele Mora choc : la TELEFONATA DEL medico arriva durante l’intervista : “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno“. Così dice Lele Mora durante la sua intervista a Libero giustificando il suo telefono che continua a suonare. Ad un certo punto, sempre mentre si trova a colloquio con l’intervistatrice, arriva la fatidica chiamata del medico con il verdetto. Dall’altra parte della cornetta c’è il medico pronto a pronunciare parole ...

Usa - la ‘talpa’ : “Casa Bianca cercò di bloccare trascrizione della TELEFONATA con Zelensky. Trump sollecitò ingerenze da Stato straniero” : “Sono profondamente preoccupato che ci siano rischi per la sicurezza nazionale e per gli sforzi del governo americano volti ad evitare interferenze sulle elezioni. E sono profondamente preoccupato per quello che appare come un serio e fragrante abuso di potere e di violazione della legge da parte del presidente”. Lo si legge nella denuncia che fu presentata il 12 agosto dalla ‘talpa‘ che ha svelato i contenuti della ...

Trump chiese a Zelensky di indagare su Biden : diffusa la trascrizione della TELEFONATA : Donald Trump nella telefonata a Voldymir Zelenski dello scorso luglio chiese di contattare il ministro della giustizia Usa William Barr per discutere la possibile apertura di un'indagine per...

"Indagate su Biden". Trump diffonde il testo della TELEFONATA con Zelensky : Il presidente Usa, Donald Trump, ha diffuso una trascrizione desecretata e senza modifiche della sua conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , risalente al 25 luglio del 2019. Lo comunica la Casa Bianca, allegando il documento. La mossa giunge all’indomani dell’annuncio di un’indagine formale su Trump per impeachment da parte dei democratici. Trump è accusato di avere fatto pressioni su ...

Donald Trump ha autorizzato la diffusione della sua TELEFONATA con il presidente ucraino in cui avrebbe cercato di convincerlo ad aprire un’indagine su Joe e Hunter Biden : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Twitter di aver autorizzato la diffusione della trascrizione completa della sua telefonata con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di cui i giornali hanno scritto molto negli ultimi giorni. Secondo le ricostruzioni dei

Genova - operatore del 118 ostetrico a distanza : fa nascere un bambino con una TELEFONATA : “Ho mia moglie in travaglio”, ha detto Giovanni all’operatore. “Non si preoccupi, la guido io”, ha risposto Daniele. Così un operatore del 118 di Genova ha fatto da ostetrico a distanza e, via telefono, ha aiutato una donna in fase di travaglio a partorire il suo secondo figlio. È successo a Recco, nella casa dei nonni, nella notte di mercoledì scorso. Poche ore prima la signora era stata visitata all’ospedale san Martino ...

"Indagate sul figlio di Biden" : il Wsj svela il contenuto della TELEFONATA sotto accusa tra Trump e il presidente ucraino : Joe Biden all’attacco di Donald Trump nella vicenda del ‘whistleblower’, l’ultima polemica in ordine di tempo, che si è abbattuta sulla Casa Bianca. L’ex vice presidente e candidato alla nomination democratica chiede al presidente Usa di rendere pubblica la trascrizione della telefonata nella quale avrebbe fatto una promessa “inappropriata” a un leader straniero. “Come minimo, Donald Trump ...

Sergio Mattarella - la bomba delle Iene : "Fonti molto autorevoli...". La TELEFONATA che fa infuriare il Colle : Una clamorosa smentita dal Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella, attraverso una nota ufficiale, replica direttamente alle Iene che avevano riferito di un suo intervento telefonico con il presidente della Corte Costituzionale. "Una notizia assolutamente falsa e grave - è la reazione del Colle -

Fine vita - M5s : “Casellati si è offerta di fare TELEFONATA informale alla Consulta per chiedere più tempo prima della sentenza” : Si riaccende il dibattito sul Fine vita e torna a infiammarsi la polemica. Questa volta, stando a quanto scritto in una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, c’è di mezzo anche la presidente del Senato: “E’ bene chiarire anche la nostra posizione su quanto emerso in ufficio di presidenza al Senato: la presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo ...

Matteo Renzi lascia il Pd. TELEFONATA a Conte : i fedelissimi che vanno con lui - quelli che lo mollano : Matteo Renzi a un passo dall'addio al Pd. Gli ultimi appelli, da Franceschini a Zingaretti, passando per il fedelissimo Nardella, non lo hanno convinto. L'ex premier, racconta chi gli è vicino, annuncerà domani il suo addio al Partito democratico. "Ormai è quasi certo, anche se con lui niente lo è",

Luigi Di Maio - la TELEFONATA di Brunello Cucinelli che ha cambiato le sorti del Pd in Umbria : Luigi Di Maio ha annunciato un'apertura al Pd per le Regionali (vicinissime) in Umbria, purché lascino spazio a una lista civica, dove dunque tutti i partiti restino fuori. Insomma, una giunta di tecnici. Il leader grillino ha cambiato nettamente idea rispetto a quanto detto poco prima: "niente unio

Lady Diana - il ricordo commovente del Principe William : “Cosa mi disse nell’ultima TELEFONATA” : Nel giorno del ventiduesimo anniversario della morte di Lady Diana, arrivano scottanti rivelazioni sugli ultimi istanti di vita della Principessa del popolo. Lo speciale andato in onda su La5 ha ricordato, grazie al lavoro della conduttrice Lavinia Orefici e del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, i venti anni in cui la Spencer è diventata icona di stile di carisma e di umiltà. Lo ha fatto anche ripercorrendo gli ultimi minuti della sua ...