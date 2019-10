La serie ispirata ad High School Musical rinnovata per una seconda stagione ancor prima

Il trailer di Limetown - la serie Facebook ispirata a un podcast : https://www.youtube.com/watch?v=aoDu7s0_rcA Un mistero fitto e lancinante avvolge una comunità fittizia degli Stati Uniti: è questo il punto di partenza di Limetown, la nuova serie che è una produzione originale Facebook. La serie è tratta da un podcast molto popolare che porta lo stesso titolo, uscito nel 2015 negli Stati Uniti e che ha raggiunto oltre 10 milion di download. In uno stile che fonde la ricostruzione fattuale di Serial e alcune ...

Fate : The Winx Saga - al via le riprese della serie YA ispirata al cartone italiano : Le Fate italiane delle Winx iniziano a prendere vita pronte a diventare eroine in carne e ossa per gli spettatori Netflix presenti in oltre 190 paesi.Fate: The Winx Saga è il titolo della serie tv young adult (rivolta a un pubblico di giovani adulti) in live action realizzata dalla piattaforma di streaming e ispirata ai personaggi creati da Iginio Straffi. Annunciata a marzo del 2018, la produzione della serie è appena iniziata in Irlanda con ...

Primo ciak per Fate The Winx Saga - serie live action di Netflix ispirata al cartoon italiano : è già polemica tra i fan : Al via in Irlanda le riprese di Fate The Winx Saga. La serie live action Netflix è un adattamento young adult basato sulla popolare Saga animata italiana nota con il titolo di Winx Club. Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) è showrunner, Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS - Le reclute del male) sono i produttori esecutivi. Anche Iginio Straffi, CEO del Gruppo Rainbow (Winx Club, 44 Gatti, Gladiatori Di Roma) e ...

Unbelievable su Netflix dal 13 settembre - cast e personaggi della serie ispirata a veri casi di stupro : L'attesa per Unbelievable su Netflix è terminata: la serie true crime è disponibile sulla piattaforma da oggi, 13 settembre. Basata sull'articolo An Unbelievable Story of Rape – vincitore del Premio Pulitzer – di T. Christian Miller e l'episodio Anatomy of Doubt della trasmissione radiofonica This American Life, la miniserie è frutto del lavoro congiunto di Susannah Grant, Ayelet Waldman e Michael Chabon. A produrla, Susannah Grant, Michael ...