La Pianura Padana è la “camera a gas d’Italia” | è l’area più inquinata del Vecchio

Fonte : fanpage

(Di domenica 20 ottobre 2019) L'Agenzia europea per l'Ambiente (Aea) conferma i livelli record in Italia nel suo Rapporto annuale sulla qualità dell'aria: in base al documento, fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea, il nostro Paese sarebbe quello in cui si verificano più morti premature dovute al biossido di azoto e ozono, e il secondo per il numero di vittime da polveri sottili.

