La Pallacanestro Trieste cambia nome per salutare la piccola Sveva | 8 anni | morta per

Basket – Sveva gioca libera in paradiso : si è spenta la piccola tifosa di Trieste che aveva emozionato la Pallacanestro italiana : La piccola Sveva ha chiuso gli occhi per sempre: la giovane tifosa di Trieste, che nella sua lotta contro un tumore aveva emozionato tutta la pallacanestro italiana, adesso giocherà libera in paradiso Sveva Piattelli gioca libera in paradiso. La piccola bimba, appassionata di pallacanestro e tifosa di Trieste, si è spenta nelle ultime ore, come annunciato dalla famiglia tramite i propri canali social. La lotta di Sveva contro un tumore al ...