La nostra èra oscura | risucchiata dalla Nuvola del “pensiero computazionale”

Francesco Totti - Ilary Blasi confessa : «La nostra storia era destinata a finire... saremmo impazziti» : «La nostra storia sembrava destinata a finire», così Ilary Blasi parla del rapporto con suo marito Francesco Totti in un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi"....

Uomo Vitruviano - il Tar del Veneto respinge il ricorso di Italia nostra : l’opera volerà a Parigi : Il Louvre potrà esporre l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. La decisione è stata presa dal Tribunale amministrativo del Veneto che ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia. Il disegno più famoso al mondo dalla Galleria dell’Accademia di Venezia volerà a Parigi giusto in tempo per l’apertura della mostra che celebra il genio Italiano, prevista il 24 ottobre. Il via libera al prestito era stato ...

«Stasera tutto è possibile» : perché Stefano De Martino merita la nostra fiducia : Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino Pensare di dover passare tutta la vita senza l’ebbrezza di reinventarsi è qualcosa che Stefano De Martino temeva di affrontare fin dai suoi primi passi in questo mondo. «La danza ormai la faccio con la mano sinistra: essendo più comoda il rischio è che ...

Arte : Italia nostra - soddisfazione per decisione Tar - si sono evitati danni all’opera : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – “Il presidente della Seconda Sezione del Tar Veneto Alberto Pasi ha emanato un decreto di sospensione dell’uscita dal territorio nazionale dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, rimandando ogni decisione definitiva circa la pArtecipazione del disegno alla Mostra del Louvre alla camera di consiglio del 16 ottobre. Esprimiamo soddisfazione poiché per il momento si sono evitati danni ...

MASSIMO LOPEZ A DOMENICA LIVE/ Video : "Anna Marchesini? La nostra amicizia era...' : MASSIMO LOPEZ ripercorre a DOMENICA LIVE la sua amicizia con Anna Marchesini. Il loro rapporto all'interno del Trio era infatti...

Monica Setta a LanostraTv : “Lavorare con Michele Guardì era il mio sogno” (INTERVISTA) : E’ in TV su Rai1 nel fine settimana, dando il buongiorno agli italiani ogni sabato e domenica: stiamo parlando di Monica Setta, conduttrice della nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia in coppia con Tiberio Timperi, partita il 14 settembre scorso e riscuotendo da subito un grande successo. Già padrona di casa di numerosi altri programmi televisivi, come Domenica In, Il Fatto del Giorno, Peccati i sette vizi capitali, Solo per Amore e ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera riforma della Fornero. Opinione di Renzi? nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele : “La nostra inviata Carla Lombardi e il nostro operatore sono stati aggrediti” : “Questa notte la nostra inviata Carla Lombardi e il nostro filmaker sono stati aggrediti. A loro va tutta la nostra solidarietà: grazie per il vostro lavoro”. Così, questa mattina, Eleonora Daniele ha raccontato ai telespettatori dell’aggressione che la troupe di Storie Italiane ha subito all’interno dell’Hotel House di Porto Recanati, lo stabile in cui abitano duemila persone diventato un centro di spaccio notturno e che ...

Cambiamenti climatici - Mattarella firma con altri 31 Capi di Stato lettera per Onu : ‘Sono la nostra sfida. Agiamo insieme e rapidamente’ : “Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. Per questo il 2019 dovrà essere l’anno dell’ambizione climatica con “piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra“, ma anche allargando “gli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili” e disinvestendo “il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili”. Sono alcuni dei ...

Enjoy - Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso - droga e porno : “Viaggio senza moralismi nella nostra società”. Su Nove da stasera : Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale: lusso, droga e porno. Il giornalista Peter Gomez scandaglia questi tre universi nel nuovo programma “Enjoy”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un racconto senza pregiudizi in ...

Oggi Cosa nostra è fatta di aperitivi e serate in discoteca : Ed eccoli i nuovi mafiosi, infrattati in una discoteca a dirigere i buttafuori. I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato undici persone. I mammasantissima del mandamento di Porta Nuova piazzavano gli addetti alla sicurezza in alcuni locali alla moda di città e provincia. L'in

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Se un braccialetto valuterà la nostra efficienza al lavoro : Dare alla squadra qualcosa in cui credereNei panni del bossAtteggiamenti da evitareSenso di sicurezza in un mondo del lavoro incertoStrategie per favorire la collaborazione in ufficioUn grazie in più non fa mai maleLo indossiamo tutti i giorni: monitorano il battito cardiaco, il sonno, la nostra attività fisica, ci dicono se abbiamo dormito bene e monitorano stress e efficienza psico-emotiva. E se lo stesso braccialetto smart verrebbe sfruttato ...