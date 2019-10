La morte di Maura e l' odissea tra tre ospedali

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tiziana Paolocci La 22enne ricoverata per una sospetta appendicite. Il decesso dopo 10 giorni di esami Morire a 22 anni dopo essere stata vista in tre. La Procura di Modena indaga sul decesso diDi Puoti, la cui vita si è conclusa tre notti fa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civile di Baggiovara. Unainspiegabile, perché la giovane donna era stata sottoposta a dieci giorni di esami e interventi chirurgici. Proprio i medici che l'hanno operata sono stati iscritti ieri nel registro degli indagati. A informare venerdì i pm emiliani era stata la Ausl. E ora il sostituto procuratore Marco Niccolini, che indaga per omicidio colposo, ha acquisito le cartelle cliniche e martedì verrà effettuata l'autopsia. Dieci giorni fa, di origini casertane e residente a Castelvetro, aveva forti dolori al ventre e i medici dell'ospedale di Vignola avevano ...

