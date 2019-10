La misteriosa scomparsa di Orietta Berti a Domenica IN

La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni al Teatro Furio Camillo dal 4 al 6 ottobre : Dal 4 al 6 ottobre Anastasia Astolfi sarà sul palco del Teatro Furio Camillo di Roma con un testo di Stefano Benni , La misteriosa scomparsa di W. Il monologo in un atto unico, di cui la Astolfi cura anche la regia, racconta la storia di una donna qualsiasi, di nome V, nata in modo funambolico e che ripercorre, follemente e comicamente, la sua vita, alla ricerca del suo pezzo mancante W, che diventa l’inciampo dei suoi pensieri, il ...

La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni al Teatro Furio Camillo 4/6 ottobre : Roma – Dal 4 al 6 ottobre Anastasia Astolfi sarà sul palco del Teatro Furio Camillo di Roma con un testo di Stefano Benni , La misteriosa scomparsa di W. Il monologo in un atto unico, di cui la Astolfi cura anche la regia, racconta la storia di una donna qualsiasi, di nome V, nata in modo funambolico e che ripercorre, follemente e comicamente, la sua vita, alla ricerca del suo pezzo mancante W, che diventa l’inciampo dei suoi ...

La misteriosa scomparsa dello chef italiano del Cipriani a New York : Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, l'italiano capo chef del ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal di New York. Lo scrive il New York Post che cita la polizia e i colleghi del 33enne che vive a Woodside, nel Queens. E' stato visto per l'ultima volta dai suoi coinquilini sabato sera dopo aver finito il turno, ha riferito il direttore del ristorante. I suoi colleghi hanno chiamato la polizia ...