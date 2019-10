La Domenica Ventura | Lambertucci a Simona | “Con te share alle stelle!”

Simona Ventura a Che Tempo Che Fa : "Contenta de La Domenica Ventura" : Sarebbe stato bello sentir parlare Simona Ventura a Che Tempo che Farà: c'è ancora speranza per Il Tavolo di CTCF, ma nel segmento introduttivo della puntata Domenicale del programma di Fazio la Ventura non ha praticamente avuto modo di aprire bocca. Da una parte il Tempo scorre in momenti show con il mago Forest - e insieme i due funzionano, come ricorda anche l'immancabile clip tratta non dal pre-Zelig, ovvero Facciamo Cabaret, ma da una ...

Simona Ventura/ La 'Domenica Ventura' non va in onda - SuperSimo sì - Che tempo che fa - : Anche Simona Ventura sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa, in onda nella prima serata della seconda rete di Casa Rai con Fabio Fazio.

La Domenica Ventura - Simona non va in onda : la decisione della Rai : Simona Ventura oggi non va in onda: la decisione della Rai su La Domenica Ventura Cambio di palinsesto oggi, 13 ottobre 2019, per Rai2: La Domenica Ventura, il nuovo programma calcistico condotto da Simona Ventura, non va in onda. La ragione di ciò è la sospensione del campionato di calcio per gli impegni della Nazionale. Dunque Simona con La Domenica Ventura si prende una pausa, per tornare regolarmente in video la settimana prossima. Il ...

La Domenica Ventura - la Rai scorpora il dato Auditel : risultato? Altra botta per Simona Ventura : Sembra ormai essere diventata la norma. Sempre più programmi, infatti, hanno iniziato a dividere in più parti la propria messa in onda, con l'obiettivo, e non è di certo un mistero, di dare una scossa al dato Auditel. scorporare tale dato, andando quindi a isolare il blocco più debole, è infatti un

La Domenica Ventura si spezza in due. Anteprima di venti minuti per rafforzare l'Auditel : I programmi spezzatino sono ormai una consuetudine. Difficile trovare trasmissioni intere e non divise in parti, con innesti di ‘anteprime’, ‘aspettando’ e altre denominazioni curiose.Tutto è finalizzato allo scorporo del dato Auditel, con l’isolamento del blocco più debole che vada al contempo a potenziare il resto, nell’ottica di una media che tocchi perlomeno la sufficienza.prosegui la letturaLa Domenica Ventura si spezza in due. Anteprima ...

Antonella Clerici riceve un grazie speciale a La Domenica Ventura : La Domenica Ventura: Antonella Clerici ringraziata in diretta dall’Antoniano prima dello Zecchino d’Oro Sarà Antonella Clerici la conduttrice dello Zecchino d’Oro 2019, com’è noto ormai da tempo, che andrà in onda su Rai1 all’inizio di dicembre. E proprio dell’ex presentatrice de La prova del cuoco ha parlato il direttore dell’Antoniano nella puntata de La Domenica Ventura di oggi. La padrona di casa ...

La Domenica Ventura : Simona fa un’allusione a Temptation Island Vip : Simona Ventura fa una domanda su Temptation Island Vip al suo ospite a La Domenica Ventura E’ tornata in onda oggi, puntuale come ogni Domenica a mezzogiorno su Rai2, Simona Ventura con la sua nuova trasmissione sportiva che prende il nome da lei stessa, ossia La Domenica Ventura. Un rientro nella Tv di Stato dalla porta principale, dopo la sua ultima esperienza a Mediaset, ossia la conduzione di Temptation Island Vip risalente allo scorso ...

Oroscopo settimana Mauro Perfetti : previsioni a La Domenica Ventura : Oroscopo della settimana: le previsioni e la classifica di Mauro Perfetti a La Domenica Ventura E’ andata in onda oggi, 6 ottobre 2019, una nuova puntata de La Domenica Ventura, come sempre a mezzogiorno su Rai2. E anche nell’appuntamento odierno la padrona di casa Simona Ventura, alla fine di tutti i vari spazi dedicati ovviamente al calcio, ha ospitato in collegamento l’astrologo Mauro Perfetti, che ha svelato le sue ...

La Domenica Ventura - Carlo Verdone interviene per Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza : Nel corso della puntata de La Domenica Ventura su Rai2, in cui oggi era atteso ospite Vittorio Cecchi Gori, è intervenuto telefonicamente Carlo Verdone che ha raccontato dell’appuntamento mancato di ieri sera a cui il produttore cinematografico non è potuto andare per motivi di salute. Infatti Vittorio Cecchi Gori è stato operato d’urgenza, questa notte, al policlinico Gemelli di Roma per un’appendicite acuta con peritonite. Nella ...

Simona Ventura cita Bettarini. Problema in studio a La Domenica Ventura : La Domenica Ventura: Simona intervista Manila Nazzaro e parla di Stefano Bettarini E’ andata in onda oggi, 29 settembre 2019, a mezzogiorno su Rai2 la terza puntata de La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura, che nell’appuntamento odierno ha ospitato l’ex Miss Italia nonché ormai volto popolare della Rai Manila Nazzaro. Da grande appassionata di calcio, Manila ha partecipato a buona parte ...

La Domenica Ventura : Simona prende una decisione dopo i bassi ascolti : Simona Ventura prende una decisione su La Domenica Ventura dopo i bassi ascolti delle prime due puntate E’ il sempre informato TvBlog a parlare di Simona Ventura “alla ricerca di ascolti la Domenica su Rai2”, dopo i dati auditel che La Domenica Ventura ha registrato con le prime due puntate, decisamente al di sotto degli ascolti che fino all’anno scorso ha sempre ottenuto Mezzogiorno in Famiglia, in onda il sabato e la ...

La Domenica Ventura - terza puntata : Cecchi Gori e Nazzaro ospiti - confermato l'oroscopo (senza Paolo Fox) : La Domenica Ventura, tentativo numero tre. Nella puntata di domani del nuovo programma di Rai2 condotto da Simona Ventura è prevista un'intervista a Vittorio Cecchi Gori, l’ex patron della Fiorentina, condannato dal tribunale civile di Firenze al risarcimento di 19 milioni di euro per il danno provocato dal fallimento della società viola, avvenuto nell'agosto del 2002.In studio, con il giornalista di Rai Sport ci saranno anche Manila Nazzaro, ...

La Domenica Ventura : arriva l’oroscopo (ma non c’è Paolo Fox) : Simona Ventura - La Domenica Ventura Carlo Freccero è convinto che alla fine Simona Ventura vincerà la sfida con La Domenica Ventura (qui le dichiarazioni del direttore). L’impresa appare ardua, ma intanto il mezzogiorno festivo di Rai 2 si avvia verso la terza puntata, che vedrà Domenica 29 settembre in studio Vittorio Cecchi Gori. La Domenica Ventura: gli ospiti della terza puntata del 29 settembre 2019 Il produttore cinematografico, ex ...

Simona Ventura sul futuro de La Domenica Ventura : “Ce la faremo” : La Domenica Ventura, Simona Ventura si fa un augurio per il futuro: “Ce la faremo” È partito due settimane fa La Domenica Ventura, il programma calcistico che va in onda ogni Domenica alle 12 su Rai2 e gli ascolti, in queste prime due puntate, non sono stati eclatanti, anzi. Il programma condotto da Simona Ventura, infatti, ha totalizzato 500 mila telespettatori e meno del 4% di share. È la stessa SuperSimo con un post sui social a ...