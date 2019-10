La domenica de La via dei Tesori a Ragusa Modica e Scicli

Mara Venier contro Emanuele Filiberto : "Non gli ho mai chiesto di fare l'inviato a domenica In - l'ha sognato" : La conduttrice commenta così su Instagram le indiscrezioni di Chi mentre il rampollo di casa Savoia risponde su Facebook...

Mara Venier contro Emanuele Filiberto : "Ti volevo come inviato a domenica In? No - te lo sei sognato" : "Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l'inviato a Domenica In. Il ragazzo l'ha sognato". Così Mara Venier, attraverso il suo Instagram, ha smentito l'ipotesi dell'ingaggio del principe, attualmente impegnato ad Amici Celebrities, come inviato di Domenica In. A diffondere tale indiscrezione era stato il settimanale Chi, secondo il quale Filiberto aveva preferito al contenitore Domenicale di Rai1 il programma di prime time di Canale 5.Nella ...

F1 Giappone - tifone Hagibis in arrivo a Suzuka : le qualifiche rinviate a domenica mattina : Le qualifiche del Gran Premio del Giappone di F1, in programma sabato alle 15 (le 7 in Italia), sono rinviate a domenica alle 10 (3 ora italiana) a causa del passaggio del tifone Hagibis. Lo svolgimento delle qualifiche è comunque condizionato dal clima di domenica mattina sul circuito di Suzuka, dove sono ancora attese forti raffiche di vento. La gara al momento rimane in programma alle 14.10 (7.10 ora italiana) di domenica. Il Giappone attende ...

F1 - GP Giappone 2019 : FP3 cancellate e qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis. Il nuovo programma a Suzuka : Si attendeva solo l’ufficialità ed è arrivata poco prima delle prove libere 1. Gli organizzatori del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP ...

domenica 20 ottobre la nuova edizione di #VIALIBERA : Roma – Domenica 20 ottobre torna #VIALIBERA, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Dalle 10 alle 19 circa 15 chilometri di strade saranno chiuse al traffico, diventando un unico anello ciclopedonale. Come per le precedenti edizioni, lungo il percorso sono previsti eventi, feste, musica, iniziative culturali e attività per promuovere la ciclabilità e la sostenibilità ambientale. Tra le strade interessate: via Cola di ...

Verona : da domenica via libera a monopattini elettrici e segway : Verona, 20 set. (AdnKronos) - Anche Verona sale sul monopattino. Da domenica sul territorio comunale è possibile circolare con monopattini elettrici e segway. La giunta ha infatti predisposto un regolamento specifico per questi nuovi mezzi di trasporto, come prevede la legislazione nazionale in mate