La CPU di Xbox Scarlett porterà grandi benefici al frame rate | secondo Aaron Greenberg

(Di domenica 20 ottobre 2019) La next-gen ormai è alle porte, cone PS5 che da qui a un anno invaderanno i negozi di tutto il mondo. Come di consueto ci sonoaspettative per le capacità tecniche delle nuove console, ma è ancora presto per intuire le potenzialità delle prossime ammiraglie di Microsoft e Sony.In compenso, in una recente intervista con l'OfficialMagazine,di Microsoft ha parlato die in particolare della sua CPU, che a suo avviso sarà talmente avanzata rispetto agli hardware attuali da garantire i 120al."Con la next-gen, credo che vedrete un grande upgrade per quanto riguarda la CPU, perché vogliamo assicurarci di non avere alcun compromesso con il.", afferma Greenber. "Sì, possiamo avere il 4K, ma anche i 120per. Credo che le persone non siano abituate a capacità simili al giorno d'oggi."Leggi altro...

