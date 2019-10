La beffa per 52 lavoratori | licenziati via Whatsapp dal supermercato

Golf – I biglietti della Ryder Cup 2020 vanno a ruba! Tagliandi finiti in 50 minuti e spunta la beffa per chi aveva la prelazione : I biglietti della Ryder Cup 2020 sono terminati 50 minuti dopo la messa in vendita: a causa di un disservizio però, molti utenti con la prelazione sono rimasti senza tagliando La Ryder Cup 2020 sbarca negli USA e l’hype è già alle stelle. L’edizione 2016 ad Hazeltime ha fatto grande successo, attirando oltre 200.000 spettatori, ma quella del Wisconsin del prossimo anno, secondo le stime, potrebbe addirittura fare meglio. In ...

beffa per le famiglie - sfuma l'assegno da 240 euro per i figli : La misura che prevedeva per le famiglie con figli a carico un assegno mensile da 240 euro, slitta a data da destinarsi. Il...

Milano-Torino 2019 : Michael Woods beffa Alejandro Valverde in quel di Superga! : Una corsa storica, giunta ormai alla centesima edizione. 179 chilometri da Magenta a Torino, con l’ascesa finale sullo splendido scenario del Colle di Superga: sulle durissime pendenze a spuntarla nella Milano-Torino è un canadese, il portacolori della EF Michael Woods. Il nordamericano coglie uno dei più belli successi in carriera, lanciandosi così con grandi ambizioni verso il Lombardia. Cinque corridori in fuga nelle prime fasi di ...

Video/ Salernitana Frosinone - 1-1 - : highlights e gol - beffa per i granata - Serie B - : Video Salernitana Frosinone, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la settima giornata di Serie B.

Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e vince il Gp della Thailandia - l’italiano però sorride in ottica iridata : Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare ...

Pensioni - addio a quota 100 : nessun rinnovo (e beffa per gli esclusi) : "quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento e noi certo non la rinnoveremo", ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri...

Atletica - Mondiali 2019 : che beffa per Leonardo Fabbri eliminato nel getto del peso. L’azzurro a 15 centimetri dalla finale : Peccato per Leonardo Fabbri che non è riuscito a conquistare la finale nel getto del peso per soli 15 centimetri. L’azzurro ha ottenuto un buonissimo 20.75, la misura necessaria per superare direttamente il turno era fissata a 20.90. Buona prova quella dell’italiano al quale è mancato quel guizzo per raggiungere quello che era il grande obiettivo della stagione, una vera e propria beffa visto che il nostro ha chiuso al tredicesimo ...

Mondiali Atletica 2019 – beffa atroce per Davide Re - l’azzurro fuori dalla finale dei 400 metri per 8 centesimi : L’atleta italiano fallisce l’accesso alla finale iridata dei 400 metri, chiudendo al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 44.85 Davide Re non riesce ad accedere alla finale dei 400 metri ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Una Beffa atroce per l’atleta italiano, che chiude al terzo posto la sua semifinale con il tempo di 44.85, rimanendo fuori per soli otto centesimi a vantaggio del ...

DIRETTA/ Atalanta Primavera Shakhtar - risultato finale 2-2 - : pari beffa per la Dea : DIRETTA Atalanta Primavera Shakhtar, risultato finale 2-2: pareggio beffardo per la Dea, che nella seconda partita di Youth League viene raggiunta al 95'.

Mondiali ciclismo - il danese Pedersen iridato beffa per Trentin : Il danese Mads Pedersen vince la prova dei Mondiali di ciclismo di Yorkshire 2019 da Leeds ad Harrogate di 261 chilometri.

F1 - Risultato Qualifiche GP Russia 2019 : risultato qualifiche - pole stellare di Leclerc! Hamilton beffa Vettel per la prima fila : La Ferrari non si ferma più! Quarta pole position consecutiva per un Charles Leclerc in versione deluxe nelle qualifiche del GP di Russia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Ci si aspettava la pioggia ma il tempo ha retto benissimo e tutta la giornata si è disputata sotto il sole e questo ha certamente aiutato la SF90 che aveva già dato ottimi segnali nelle prove libere; il monegasco ha regolato tutti dominando ogni turno e ...

Cannibale Marquez - numeri pazzeschi e record frantumati dopo 200 GP : Valentino Rossi però lo beffa : I numeri dei due piloti dopo 200 Gran Premi disputati sorridono a Valentino Rossi, che però ha raggiunto questa cifra due anni e nove mesi dopo Marc Una superiorità pazzesca, un dominio impressionante che porta la firma di Marc Marquez. Non solo nel Gran Premio di Aragon, vissuto in solitaria con sei secondi di vantaggio sui propri inseguitori, ma addirittura nell’intero Mondiale 2019, guidato fin dalla prima ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle delle cronometro juniores. Capolavoro di Antonio Tiberi - che beffa per Camilla Alessio : Prima giornata di gare individuali per il Mondiale di Ciclismo nello Yorkshire. Lunedì dedicato alle prove a cronometro per quanto riguarda gli juniores: al mattino le ragazze, al pomeriggio gli uomini. Un trionfo per l’Italia che ha centrato la medaglia d’oro con Antonio Tiberi. Andiamo a rivivere la giornata odierna con le pagelle degli azzurri impegnati. pagelle cronometro juniores Mondiali Ciclismo 2019 Antonio Tiberi, voto ...