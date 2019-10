La banca delle 170mila forme di Parmigiano di montagna

Malato povero per essere arrestato e usufruire delle cure necessarie in prigione fa irruzione in banca per rubare un dollaro : Una storia assurda quella proveniente dagli Stati Uniti d’America dove un uomo di 59 anni è stato costretto a diventare per un giorno rapinatore per ricevere le cure necessarie a sconfiggere la sua malattia. L’uomo si è recato in banca e dicendo di essere armato, si è fatto consegnare dal cassiere un dollaro. L’uomo ha poi detto al cassiere che si sarebbe seduto sul divano della banca in attesa che la Polizia ...

Il Paradiso delle signore - Trama Puntate dal 14 al 18 ottobre 2019 : Umberto in bancarotta! : Il Paradiso delle signore, Trama Puntate dal 14 al 18 ottobre 2019: Umberto rischia grosso nonostante Luca Spinelli sia uscito di scena. Allo stesso tempo Marta e Vittorio stanno per sposarsi, ma non tutto va come previsto, in primis il loro rapporto… Sta per cominciare l’amata soap del pomeriggio di Rai 1. Dopo la lunga pausa estiva, finalmente i telespettatori potranno godere delle storie dei personaggi, il tutto sempre ambientato ...

Conto corrente bancario e onere della prova delle somme dovute : Cassazione 2.5.2019 n 11543 Nel Conto corrente bancario quando mancano una parte degli estratti Conto, occorre distinguere il caso in cui il correntista è convenuto o attore, nella prima ipotesi l'accertamento dare / avere può attuarsi con ulteriori mezzi di prova idonei a giustificare il saldo maturato all'inizio del periodo (ad esempio le ammissioni del correntista stesso) in mancanza di tali prove la domanda deve essere respinta.Continua a ...

Calcio inglese - non c’è solo il paradiso della Premier : la crisi diffusa delle piccole che temono retrocessione e bancarotta : Il Liverpool di Klopp, il City di Guardiola, lo United, il Chelsea, il Tottenham: la Premier League è da anni il gotha del Calcio mondiale, dominante dal punto di vista sportivo, con quattro squadre a dividersi le coppe europee in finale nella scorsa stagione, ed economicamente, con introiti triplicati rispetto all’Italia. Ma se la Premier garantisce somme importantissime anche a club piccoli, a differenza di quanto avviene in Italia, ...