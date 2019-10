Kikò Nalli ai ragazzi che lo hanno aggredito | Mi sveglio alle 6 per lavorare

Kikò Nalli a Domenica Live : "Mi piacerebbe incontrare i miei aggressori e dire loro che sono una persona normale" (Video) : Kikò Nalli è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live, andata in onda su Canale 5.L'hair-stylist ed ex concorrente del Grande Fratello 16, dopo aver rassicurato la conduttrice riguardo le sue condizioni di salute, è entrato nei dettagli per quanto riguarda la dinamica dello spiacevole episodio capitatogli:prosegui la letturaKikò Nalli a Domenica Live: "Mi piacerebbe incontrare i miei aggressori e dire loro ...

Kikò Nalli dopo l’aggressione confessa : “Ho avuto paura di morire” : Ambra Lombardo: Kikò Nalli rivela un retroscena sull’aggressione Kikò Nalli è stato, purtroppo, vittima di un’aggressione per le strade di Roma. Il compagno di Ambra Lombardo, recentemente intervistato da Di Più Tv, ha svelato un agghiacciante retroscena sull’aggressione subita, ricordando di quando alcuni ragazzi lo hanno colpito con un bastone. Ho avuto paura di morire (…) Quando sono caduto per terra, mi sono ...

Gli insulti poi una botta in testa - Kikò Nalli racconta l'aggressione : Ho avuto uno sbandamento : Dopo essersi dichiarato vittima di una brutale aggressione, l'ex protagonista del gioco del Gf16, Kikò Nalli, è tornato a parlare di quanto gli è recentemente accaduto. In occasione di un'intervista concessa a Giada Di Miceli, speaker di Radio Radio per il format Non succederà più, l'hairstylist dei vip ha fornito la sua verità sulla violenza inaudita infertagli da due giovani: "Mentre stavo andando verso la macchina sentivo delle urla: 'str…o, ...

Kikò Nalli e Ambra - difficoltà superate : pronti per la convivenza? Risposta : Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono pronti per andare a convivere? La coppia risponde e frena Tante le difficoltà che Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno dovuto affrontare nel corso della loro breve quanto intensa storia d’amore. Il loro rapporto è nato al Grande Fratello ma le cose sono diventate più serie una volta usciti […] L'articolo Kikò Nalli e Ambra, difficoltà superate: pronti per la convivenza? Risposta proviene da Gossip e Tv.

