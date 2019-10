Fonte : quattroruote

(Di domenica 20 ottobre 2019) Mancano pochi giorni al Salone di Tokyo (in programma dal 24 ottobre al 4 novembre), dove vedremo diversi modelli che arriveranno anche da noi, come le nuove generazioni di Toyota Yaris, Subaru Levorg e Honda Jazz, ma non mancheranno vetture riservate al mercato nipponico. Come le celebri kei car, le piccole citycarsi che, da quelle parti, affollano i listini di Case come Suzuki, Daihatsu e Honda, senza dimenticare le proposte extra small di Nissan e Mitsubishi. Agevolate. Tutte, o quasi, con una lunghezza che sfiora i 3,4 metri. Il motivo? La leggese impone di non superare queste dimensioni e altri parametri (unaltezza e una larghezza non superiori, rispettivamente, a 200 e a 148 cm, e una cilindrata fino a 0.66 litri), per poter accedere ai benefici fiscali e assicurativi delle kei car, identificabili dalla targa a sfondo giallo. Non solo: se in questa nazione è in ...

dinoadduci : Kei car - Le auto bonsai che piacciono in Giappone FOTO GALLERY -