Juventus | squadra già al lavoro | si pensa alla partita contro la Lokomotiv Mosca

Juventus - conferenza stampa di Sarri : 'Bologna squadra pericolosa da affrontare' : Domani 19 ottobre ricomincia il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, e scenderanno subito in campo i campioni d'Italia della Juventus contro il Bologna, squadra che dovrebbe ritrovare in panchina il proprio allenatore Sinisa Mihajlovic. In conferenza stampa poche ore fa il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha illustrato la gara che vedrà i suoi di fronte a un avversario tosto che non regalerà nulla e che lo stesso allenatore ha ...

Juventus - Matuidi su Rabiot : 'Avrà l'opportunità di aiutarci a portare la squadra in alto' : La Juventus, dopo un inizio non entusiasmante dal punto di vista del gioco, sta confermando tutte le qualità della sua rosa e le recenti vittorie ottenute contro Bayer Leverkusen in Champions League e contro l'Inter in Serie A hanno esaltato anche il gioco offensivo della squadra di Sarri. Parte della rosa bianconera si sta mettendo in mostra, su tutti Cuadrado nel ruolo di terzino destro, Bonucci come leader difensivo e Pjanic come regista che ...

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

Juventus - Higuain : “Grandissima partita contro la squadra più solida finora” : “Stasera una grandissima partita della Juventus contro la squadra più solida fino a questo punto. Abbiamo messo grande carattere e determinazione, per fortuna l’abbiamo portata a casa”. Parla così a Sky Sport a fine gara Gonzalo Higuain, che decide la super sfida di San Siro. “Io in panchina? E’ una decisione che prende il mister, Dybala ha fatto bene con un gol: io ero fuori, quando sono entrato ho cercato ...

Mercato Juventus - Mandzukic ha deciso : scelta la nuova squadra! A gennaio arriva la mezz’ala! : Mercato Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Goal.com”, Mario Mandzukic starebbe valutando attentamente il da farsi in vista del suo prossimo e imminente futuro. Escluso tassativamente il suo possibile trasferimento in Qatar: l’attaccante croato ha chiuso ufficialmente le porte, aprendo di fatto ad un futuro in Premier League. gennaio di fuoco, con l’attaccante croato pronto a dire sì alla corte del ...

Juventus - uno stadio per U23 e squadra femminile : Juventus nuovo stadio – Il nuovo piano quinquennale di sviluppo della Juventus – dal 2019 al 2024 – prevede il finanziamento di quegli «investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva». Così recita il comunicato diramato dal club bianconero, nel quale si annunciava un aumento di capitale di massimi 300 milioni di euro per sostenere i […] L'articolo Juventus, uno stadio per U23 e squadra femminile è stato realizzato da ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della Champions : Alex Sandro è tornato a Torino : Per la Juventus gli impegni sono sempre tantissimi, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi non hanno un attimo di tempo nemmeno per godersi la vittoria contro la Spal che ha lasciato intravedere notevoli passi in avanti sul piano del gioco. Stamani i bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì la Juve affronterà i tedeschi e per ...

Juventus - Moggi : 'È la solita squadra di Allegri' : Questo pomeriggio, la Juventus inizierà a preparare la gara di sabato alle 15 contro la Spal. La sfida contro i ferraresi metterà Maurizio Sarri in condizione di dover fare molte rotazioni e alcune saranno forzate poiché sugli esterni di difesa ha a disposizione un solo terzino ovvero Juan Cuadrado. Il tecnico sta cercando di impartire la sua impronta alla Juve anche se questo è un processo che richiede un po' di tempo. Per molti ancora non si ...

Andrea Barzagli torna alla Juventus : sarà collaboratore tecnico della prima squadra : Andrea Barzagli torna alla Juventus. Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staff tecnico dell'allenatore Maurizio Sarri. E così, a pochi mesi dalla sua ultima partita, Barzagli si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre, sarà presente all'allenamento della squadra, ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della gara contro il Brescia : La Juventus, ieri, ha battuto per 2-1 il Verona. Ma per i bianconeri non c'è tempo per godersi questo successo, visto che martedì saranno di nuovo in campo per affrontare il Brescia nel turno infrasettimanale di campionato. Questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa proprio per mettere nel mirino la sfida di martedì sera. Chi ha giocato ieri ovviamente si è dedicato ad un lavoro di scarico. Domani, per la Juve sarà già giorno di ...

Juventus - Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio : Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...

Juventus - rivoluzione in corso : la squadra di Maurizio Sarri è bella - sarà anche possibile? : Anziché pretendere che la Juve sia già a immagine e somiglianza di Sarri bisognerebbe valutare il fatto che non abbia fretta di cambiare. Nel calcio il tempo non si compra ed è necessario per organizzare una rivoluzione come quella bianconera: Sarri è l' antitesi di Allegri nel modo di pensare il gi

Juventus - Sarri avrebbe bocciato Dybala : 'La squadra non è ancora pronta al turnover' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, dopo il buon esordio stagionale in Champions League grazie ad una prestazione efficace contro l'Atletico Madrid, 'rovinata' da alcuni errori difensivi sulle palle inattive. Nel post partita Maurizio Sarri è si è detto soddisfatto della partita dei 'suoi' ragazzi, ma dispiaciuto per come sono arrivati i gol subiti. Un problema a cui, secondo il commentatore di Sky Sport Fabio ...