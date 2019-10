Juventus | Sarri sorride | due recuperi importanti in vista della Champions

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 20 ottobre 2019)– Primo posto in classifica mantenuto ed una vittoria in più per. Ora la nuova Juve si prepara al ritorno inleague. Il tecnico toscano avrà a disposizione una squadra in forma e con qualche recupero importante. Fuori Chiellini per tutta la stagione,ha dovuto fare a meno anche di Douglas Costa, Danilo, De Sciglio ed a sprazzi anche di Ramsey. Il terzino brasiliano è pienamente recuperato e ci sono novitàsugli altri 3.recupera pezziArchivato il match di campionato con il Bologna, lamette nel mirino la Lokomotiv Mosca. Match fondamentale, all’Allianz Stadium, nel gruppo D diLeague, per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi.potrà contare, contro i russi, su Aaron Ramsey. Leggi anche: Mercato, “The Sun”: via un big a gennaio, direzione United! Il ...

JuventusTV : Le parole di Mister #Sarri e #AlexSandro dopo #JuveBologna ??? On demand, qui ?? - JuventusTV : #JuveBologna, on demand ?? ?? Partita integrale ?? Highlights ?? Interviste Sarri e Alex Sandro ?? Conferenza stam… - JuventusTV : La conferenza stampa integrale di Mister #Sarri dopo #JuveBologna ??? On demand, qui ?? -