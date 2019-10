Juventus | Pjanic | ' Il modo di giocare dipende sempre dagli allenatori'

Juventus-Bologna 2-1 - l'analisi della partita : Ronaldo e Pjanic i migliori : La Juventus, nell'anticipo serale dell'8a giornata di Serie A, all'Allianz Stadium davanti ai propri tifosi, ha avuto ragione del Bologna, dopo una partita molto combattuta, terminata sul 2-1. Gigi Buffon nel finale ha salvato il risultato con una parata prodigiosa su Santander, fra i bianconeri bene in particolare Ronaldo e Pjanic, autori delle due reti....Continua a leggere

Calcio - Serie A 2019-2020 : Juventus-Bologna 2-1. Cristiano Ronaldo e Pjanic danno i tre punti ai bianconeri : La Juventus si conferma in vetta alla classifica della Serie A di Calcio battendo nell’anticipo serale dell’ottava giornata il Bologna per 2-1 grazie ad i gol di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzati dal momentaneo pari di Danilo, in rete al 26′. I bianconeri salgono così a quota 22 in classifica, Inter momentaneamente a -4. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 19′ con una grande ...

Infortunio Pjanic - il bosniaco della Juventus non è nelle migliori condizioni : Infortunio Pjanic – Dopo la pausa per le Nazionali il campionato di Serie A continua con l’8^ giornata, turno molto importante per l’obiettivo scudetto con Juventus, Inter e Napoli in corsa. Proprio il club bianconero è tornato in testa alla classifica del campionato di Serie A dopo il blitz proprio contro i nerazzurri grazie alle reti siglate da Dybala e Gonzalo Higuain. nelle partite delle Nazionali si sono verificati ...

Calciomercato Juventus - il Real Madrid avrebbe proposto Isco e 30 milioni per Pjanic : Continuano ad arrivare importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus e le ultime novità si concentrano su Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è stato autore di un ottimo inizio di stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, allenatore che lo ha messo completamente al centro del gioco della Juve: le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate, tanto che hanno catturato l'interesse di alcuni top club del calcio ...

Mercato Juventus - “Don Balon” : offerta monstre del Real Madrid per Pjanic : Mercato Juventus – Autore di un avvio di stagione molto positivo, Miralem Pjanic resta uno dei calciatori più corteggiati del Mercato bianconero. Il suo nome, come è noto, è da tempi non sospetti sul taccuino di Barcellona, Manchester City, Psg e Real Madrid. Per quanto riguarda i ‘Blancos’, complici le incertezze sul futuro di Luka Modric, ci sarebbe da registrare un prepotente ritprno di fiamma. Oltre ad Eriksen e Pogba, la ...

Le big d'Europa interessate a Pjanic - ma la Juventus vuole tenerselo stretto (RUMORS) : In questo inizio di stagione, il giocatore della Juventus che più si è messo in mostra è senza ombra di dubbio Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino è al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri e sta dimostrando le sue grandi qualità. Miralem Pjanjc sta anche segnando con grande continuità sia con la Juve che con la Bosnia. In bianconero, il centrocampista è andato in gol contro il Brescia e la Spal e in nazionale è reduce da una ...

Gol Pjanic - gran destro al volo per il centrocampista della Juventus in Bosnia-Finlandia [VIDEO] : GOL Pjanic – grande vittoria per la Bosnia contro la Finlandia. Un successo che interessa anche l’Italia, che in caso di vittoria contro la Grecia sarebbe qualificata all’Europeo del 2020. Protagonista del successo bosniaco Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha segnato il secondo gol, su calcio di rigore, e la terza rete con un gran destro al volo. Momento d’oro per Pjanic. In basso il ...

Top e flop in casa Juventus - Pjanic metronomo del centrocampo : Miralem Pjanic è diventato ormai una pedina indispensabile per la Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista bosniaco ha disputato un ottimo inizio di stagione dimostrandosi l'uomo in più, colui che detta i ritmi della partita. Pjanic, il migliore Dopo le prime sette giornate di campionato la Juventus è tornata in testa alla classiifica, la squadra di Maurizio Sarri nell'ultimo turno ha superato al 'Meazza' l'Inter di Antonio Conte per 2 a 1, ...

Pjanic : 'Vogliamo puntare a tutti i trofei - questo è l'obiettivo della Juventus' : Nella Juventus di questa prima parte della stagione, sono tanti i giocatori che si sono messi in evidenza: in difesa ad esempio è da notare la leadership di Bonucci e l'ottima capacità di adattamento di Cuadrado nel ruolo di terzino destro dopo gli infortuni di De Sciglio e Danilo. La qualità nel gioco espressa dalla squadra di Sarri è merito però anche del centrocampista bosniaco Pjanic, che grazie alla sua qualità sta evidentemente agevolando ...

Juventus - Pjanic infiamma i tifosi e torna parlare di Inter Juve : Juventus – Dal ritiro della Nazionale dove si sta preparando ai prossimi impegni, Miralem Pjanic parla anche di Juventus. In un Intervento a ‘Radio Sarajevo’, riportato da ‘Gazzetta.it’, il centrocampista bosniaco ha raccontato il sogno Champions. “Sollevare quel trofeo è il mio sogno: spero di farcela già quest’anno. Stiamo lavorando per essere i migliori al mondo e sono contento di come sto ...

Calciomercato Juventus - a Sarri piacerebbe affiancare Kanté a Pjanic e a Ramsey : La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica. Nonostante il calcio giocato, si continua a ...

Juventus - Pjanic e Sarri in conferenza : “Ronaldo - Dybala e Higuain insieme?” - il tecnico risponde così : Dopo il successo nella partita di campionato contro la Spal, la Juventus cerca continuità anche in Champions League dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid, si avvicina l’importante match contro il Leverkusen. conferenza stampa della vigilia per Maurizio Sarri che ha dato importanti indicazioni. Inizia a parlare Pjanic: “Il mister mi ha chiesto dall’inizio di toccare più palloni. Mi trovo molto bene e vedo la ...