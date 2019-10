Juventus | mano De Ligt | Pistocchi ha le idee chiare sull’episodio

Novità Juventus : i bianconeri tremano - c’è l’offerta del Real Madrid : NOVITA’ Juventus – Arrivano pessime notizie per la società bianconera. A riportarle è il quotidiano spagnolo As, secondo cui uno dei principali obiettivi del prossimo mercato della Juventus, potrebbe finire per vestire la maglia del Real Madrid. Il nome a cui la società di Corso Galileo Ferraris vorrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato, è quello di Christian Eriksen, attualmente in forza al Tottenham, e non ...

Inter-Juventus - fallo di mano di De Ligt : Lautaro Martinez porta il match sulla parità [VIDEO] : Errore di De Ligt: l’olandese tocca la palla con la mano dentro l’area, Lautaro Martinenz riporta l’Inter sulla parità Il Derby d’Italia sta regalando uno spettacolo incredibile: dopo il gol di Dybala, che ha sbloccato Inter-Juventus al quarto minuto di gioco, ci ha pensato Lautaro Martinez a riportare i nerazzurri sulla parità. Il calciatore ha trasformato in gol un calcio di rigore, dopo un fallo di mano di De ...

Calciomercato Juventus : piace Haaland e Raiola può dare una mano a battere le concorrenti : È Erling Haaland il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus. Lo rivela il Guardian che svela l’interessamento dei bianconeri pronti alla battaglia con le due squadre di Manchester. Il gigante norvegese si è mostrato al mondo con la tripletta all’esordio in Champions League contro il Genk. Il Salisburgo al momento non commenta i rumors e si tiene stretto il suo gioiello che a soli 19 anni non solo è titolare ma in questa stagione ha già ...

Juventus - che sofferenza contro il Verona! Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano la figuraccia : i bianconeri si confermano ‘battibili’ : La Juventus soffre contro il neopromosso Verona e riesce ad imporsi 2-1 in rimonta: le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano il peggio, ma i bianconeri si confermano ‘battibili’ Dopo il 2-2 di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di Serie A in un match all’apparenza semplice sulla carta, contro il Verona neopromosso, ma che ha nascosto più di un’insidia. AFP/LaPresse Lo si vede subito ...

VIDEO Juventus-Verona 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Ramsey e Cristiano Ronaldo firmano la rimonta vincente : La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri sono tornati al successo dopo i pareggi contro Fiorentina e Atletico Madrid ma la partita è stata davvero molto complicata visto che gli scaligeri sono passati in vantaggio al 20′: calcio di rigore ...

Juventus - Andrea Agnelli mette mano al portafogli : rivoluzione con l'autofinanziamento : Sognare costa, e tanto. Così la Juventus sarebbe pronta a chiedere aiuto alla famiglia Elkann-Agnelli e alla galassia Exor dopo un' estate di calciomercato di gran lusso con arrivi importanti e poche cessioni. Il soccorso ai conti bianconeri dovrebbe arrivare da Jeep, il marchio americano della fami