Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Novella Toloni La conduttrice di Detto Fatto è stata colta alla sprovvista dall'ex gieffino che, durante la rubrica quotidiana sul gossip, le ha chiesto esplicitamente se avesse una relazione con il cantate Momenti di imbarazzo nel corso dell'ultima puntata di Detto Fatto. Durante la consueta rubrica dedicata ai pettegolezzi,ha lasciato senza parole la conduttricecon una domanda decisamente intima. Il tema della rubrica è "Vip canterini" e l'ex gieffino lancia una canzone diMoro, dove spicca anche una voce femminile. Quella della, appunto che ha duettato con il cantante romano in "È più forte l'amore", inserita nell'album "Pace" del 2018. L'occasione giusta per punzecchiare la conduttrice: "Stai facendo la vaga, perchè non sai dove voglio arrivare? Come vi siete conosciuti tu eMoro? Qualcosa non quadra...c'è ...

Italia_Notizie : Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta: 'Hai un flirt con Fabrizio Moro?' - infoitcultura : Jonathan Kashanian - I vip casti - Detto Fatto 17/10/2019 - infoitcultura : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro, il gossip di Jonathan Kashanian -