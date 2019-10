JOHN TRAVOLTA ' Non ricordo quando non ero famoso' | Che tempo che fa

Jett figlio di JOHN Travolta/ Il meraviglioso gesto di un fan dell'attore : Jett Travolta, scomparso all'età di 16 anni, il meraviglioso gesto fatto da un fan di John Travolta per ricordare la morte di un ragazzo straordinario.

JOHN TRAVOLTA ospite a 'Che tempo che fa' su Rai 2 domenica 20 ottobre : L'ospite di punta della puntata di Che tempo che fa di oggi, domenica 20 ottobre, è John Travolta. Il divo americano, che ha compiuto 65 anni a febbraio, è in Italia in qualità di partecipante alla Festa del Cinema di Roma, manifestazione iniziata il 17 ottobre e che durerà sino a domenica 27. L'attore riceverà, durante la manifestazione di Roma, un premio per il film The Fanatic. Fabio Fazio cercherà, con questa intervista, di risollevare gli ...

Festa di Roma - da Scorsese a JOHN TRAVOLTA e tante registe : Martin Scorsese, John Travolta, Elena Bonham-Carter, Ron Howard, Ethan Coen, Kristin Scott-Thomas, Benicio Del Toro, Ethan Coen, Mira Sorvino, Fabbriche Luchini. Sono solo alcuni degli ospiti che arriveranno alla Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 17 al 27 ottobre. Sarà una Festa con grandi film, primo fra tutti "The Irishman" di Martin Scorsese sulla saga della criminalità organizzata nell`America del dopoguerra, con Robert De Niro e Al ...

Agli MTV VMA JOHN TRAVOLTA scambia una drag queen per Taylor Swift : Alla premiazione degli MTV Video Music Awards, John Travolta si confonde e scambia una drag queen per Taylor Swift, scatenando l'ironia collettiva. Gli MTV Video Music Awards sono uno degli eventi musicali più attesi e importanti per gli artisti americani e anche quest'anno si sono rivelati uno degli show più belli dell'anno. Regina incontrastata dell'evento è stata Taylor Swift, che ha conquistato la statuetta per il video migliore ...

JOHN TRAVOLTA sostiene Olivia NewtonJohn nella lotta contro il cancro : Sono orgoglioso di lei : L'attore dichiara di essere "molto orgoglioso" dell'amica e collega di "Grease", che sta combattendo contro un tumore: "Ha un aspetto incredibile, non è diversa da come era anni fa". Olivia Newton-John prosegue la sua lotta contro il cancro e dopo aver ripreso le cure, incassa il supporto di una persona davvero speciale: John Travolta. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy in Grease Sono amici dal 1978, quando si ...

