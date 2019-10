Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 20 ottobre 2019) Occhi puntati suMelena, ladi, durante la– Atalanta. Mentre il capione biancoceleste segnava due gol su rigore, la consorte guadagnavasu Instagram. Laè finita 3-3 con il pareggio raggiunto al novantaduesimo proprio da. Le foto diin tribuna all’Olimpico hanno conquistato i followers per il suo fisico e le forme da urlo, nonostante una recente gravidanza. Il pareggio in extremis è stato così emozionante che la donna ha scritto: «Quando rischi di sentirti male, mannaggia a te». ?sono sposati dal 2014 e hanno tre bambini. Ladell’attaccante biancoceleste ha affermato in passato che avrebbe scelto di stare conanche se fosse stato un muratore: «L’amore non si compra. Lo seguo sempre, allo stadio ed anche in ritiro. Così abbiamo superato tutti i nostri momenti, ...

infoitsport : Jessica, la moglie di Ciro Immobile, guarda la partita della Lazio e fa il pieno di like: «Mannaggia a te Ciro» - infoitsport : Jessica, la moglie di Ciro Immobile, guarda la partita della Lazio e fa il pieno di like: «Mannaggia a te Ciro» -