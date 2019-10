Iv | Renzi | ‘sono per il garantismo non per tintinnare delle manette’

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sono per ilnon per ildella manette che non mi piace”. Così Matteoa ‘Che Tempo che fa’ in merito su Rai 2. L'articolo Iv:, ‘sono per ilnon permanette’ Meteo Web.

fattoquotidiano : Lele Mora alla convention di Matteo Renzi: “Io mussoliniano, sono qui per salutare un amico” - repubblica : Lele Mora alla Leopolda: 'Invitato da Renzi, ma sono Mussoliniano' - Corriere : Lele Mora alla Leopolda: «Io mussoliniano, qui per Renzi» -