Italia Viva | Rosato e Bellanova sfidano il senso del ridicolo | Cosa dirà l' articolo

Il Pd perde un altro pezzo : Nicola Danti passa a Italia Viva : L'europarlamentare saluta i dem e passa nel nuovo partito di Renzi. L'annuncio in un post su Facebook, corredato da una foto...

Italia Viva - il “nuovo” partito dagli ex 5 Stelle (massone incluso) a Cosimo Ferri : sì al partito del leader e no al “governo delle manette” : Tre giorni di Leopolda 10 a Firenze per osannare il ritorno di Matteo Renzi al centro della politica nazionale. Italia Viva, visti i numeri della maggioranza in Senato, prova a cucirsi addosso un ruolo centrale. Con un sogno dichiarato, come affermano deputati e senatori: “Magari Renzi potesse tornare a Palazzo Chigi“. Un partito personale, fondato sul leader. “Sapete a chi non piace un partito con un leader? A chi il leader ...

Italia Viva - Rosato : “Cosa diciamo ai delusi di Forza Italia? Siamo qui” : “Cosa diciamo ai delusi di Forza Italia? Che Siamo qui“. Così Ettore Rosato alla convention che ha sancito la nascita di Italia Viva, a Firenze. “Renzi vuol far cadere il governo? Al contrario, lo ha fatto nascere”. L'articolo Italia Viva, Rosato: “Cosa diciamo ai delusi di Forza Italia? Siamo qui” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia Viva - Bellanova : “Nel Pd bande armate - ha fallito”. E attacca : “A chi dice che tutti possono avere tutto - diciamo che il merito è di sinistra” : “Nel Pd c’erano bande armate che combattevano tra loro. Quel progetto politico non ha funzionato”. Nell’intervento conclusiva alla decima edizione della Leopolda, a Firenze, la ministra Teresa Bellanova se la prende col suo vecchio partito. E a un certo punto, difendendo “chi ce l’ha fatta, che non è un nemico, ma deve essere riconosciuto come buona pratica”, attacca “chi dice che tutti possono ...

Leopolda 10 - la conclusione della convention di Italia Viva : segui l’intervento di Matteo Renzi : L’ultimo giorno della Leopolda 10, a Firenze, con gli interventi di Teresa Bellanova e Matteo Renzi. La diretta L'articolo Leopolda 10, la conclusione della convention di Italia Viva: segui l’intervento di Matteo Renzi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ora Italia Viva è un partito a tutti gli effetti : Dopo il nome, c'è anche il simbolo e l'atto costitutivo. Italia Viva, dopo la formazione dei gruppi in Parlamento, è un partito a tutti gli effetti. Ha anche una sua carta dei valori, redatta dai parlamentari Gennaro Migliore e Lisa Noja. La seconda giornata della decima edizione della Leopolda, la prima dopo la scissione dal partito democratico, si è chiusa ieri con uno show degno di un 'talent': Matteo Renzi che avanza sul palco ...

È stato scelto il simbolo di Italia Viva - il nuovo partito di Matteo Renzi : Sabato è stato presentato il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il simbolo è stato presentato alla Leopolda, l’evento annuale organizzato da Renzi a Firenze, ed è stato scelto anche tramite un

Pensioni e LdB2020 - Renzi (Italia Viva) su Quota 100 : 'Spendere 20 mld è ingiusto' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 ottobre 2020 vedono arrivare nuove dichiarazioni politiche sulle uscite anticipate (ed in particolare sulla Q100) sia da parte della maggioranza che dall'opposizione. Il nodo da sciogliere resta sempre quello delle risorse da destinare alla flessibilità previdenziale, ma la discussione continua a registrare dichiarazioni molto accese. Renzi (Italia Viva): 'Non ho niente contro chi vuole andare in ...

Leopolda 10 - scelto il simbolo di Italia Viva : è quello con le ali... : È in corso la seconda giornata della Leopolda 10 e alle ore 18 è stato svelato il simbolo di Italia Viva. Una settimana fa era stato lanciato un sondaggio sul sito ufficiale del partito fondato da Matteo Renzi e gli utenti hanno scelto tra tre proposte, tutte ampiamente prese in giro dalla Rete. Alla fine la scelta è ricaduta sulla "meno peggio": il simbolo in cui la scritta è al centro (e non allineata a destra come la ...

Matteo Renzi presenta il simbolo di Italia Viva : è il gabbiano stilizzato : Matteo Renzi ha presentato oggi ufficialmente a tutti il simbolo del nuovo partito da lui fondato, Italia Viva. L'annuncio dal palco della Leopolda, la storica manifestazione fiorentina dell'ex segretario del Partito democratico. La scelta dopo una consultazione online che in cui era possibile scegliere tra tre diversi simboli.Continua a leggere

Italia Viva - Renzi svela il simbolo alla Leopolda : «Prendo la tessera numero 1» : Un gabbiano stilizzato con la scritta Italia Viva in blu e fucsia e una fascia blu sottostante. Questo è il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, scelto con un voto online...

Scelto il simbolo di Italia Viva : è un gabbiano in volo. Renzi : "Prendo io la prima tessera" : La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia blu sottostante: è il simbolo del nuovo partito Scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. Il simbolo era il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. “Non so se c’è un leader, so che c’è una squadra che farà dell’Italia un posto più bello”, ha ...

La Leopolda fa esplodere lo scontro tra Italia Viva e il Pd : Il partito 'delle tasse e delle tessere: dalla Leopolda parte il cannoneggiamento contro il Partito democratico, la casa madre che Matteo Renzi ha ripudiato e che oggi è dipinta come il partito dei vizi da Prima Repubblica. Ma dal Pd la risposta è secca, dura e materializza lo spettro del voto: se Renzi e il suo partito deve "distruggere per esistere, il viaggio del Titanic è appena cominciato". Ad aprire il fuoco, politicamente parlando, è ...

