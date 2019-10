Italia Viva | il “nuovo” partito dagli ex 5 Stelle massone incluso a Cosimo Ferri | sì al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tre giorni di Leopolda 10 a Firenze per osannare il ritorno di Matteo Renzi al centro della politica nazionale., visti i numeri della maggioranza in Senato, prova a cucirsi addosso un ruolo centrale. Con un sogno dichiarato, come affermano deputati e senatori: “Magari Renzi potesse tornare a Palazzo Chigi“. Unpersonale, fondato sul leader. “Sapete a chi non piace uncon un leader? A chi il leader non ce l’ha” dice Ettore Rosato dal palco tra gli applausi. Un nuovo soggetto politico che per alcuni deve essere “di centro” mentre per altri deve essere “il riferimento di parte della società civilena”, oltre destra e sinistra, aggiunge Sandro Gozi che lavora per il governo di Macron e quindi non può parlare che come lui e come En Marche. Ildi Renzi si dice nuovo ma girano facce già ...

