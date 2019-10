Inter | occhi su Zakaria | sarebbe uno degli obiettivi per il centrocampo

Inter - Marotta avrebbe messo gli occhi su Zakaria : costerebbe 50 milioni di euro : Si chiama Denis Zakaria e pare sia uno dei nomi presenti nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore svizzero ha 22 anni e potrebbe risultare utile per il centrocampo, poiché è in grado di ricoprire tutti i ruoli in mediana, anche se rende al meglio come regista. Ad esempio, proprio nella nazionale svizzera occupa questa zona del campo ed è riuscito a conquistare una ...

MotoGp - Viñales ‘in soccorso’ di Luca Marini : “sono Intervenuto perché avrebbe perso il ginocchio alla prima curva” : Il pilota della Yamaha ha prima parlato delle qualifiche, per poi soffermarsi sulla situazione nata in pit-lane con Luca Marini Seconda fila per Maverick Viñales sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone, un risultato che lascia contento a metà lo spagnolo, che si sarebbe aspettato certamente qualcosa in più. Alessandro La Rocca/LaPresse L’exploit delle due Yamaha del SIC Petronas lo hanno sorpreso, relegandolo al quarto ...

Perugia - marocchino pesta moglie in strada : Intervengono i passanti : Lo straniero ha cominciato a prendere a calci la compagna dinanzi agli occhi dei tre figli piccoli e di numerose altre persone. Interviene anche un avvocato, che contatta i carabinieri: il soggetto è stato identificato, ma la moglie nega l'aggressione... Choc a Perugia, dove un cittadino straniero non ha esitato a prendere a calci la moglie dinazi agli occhi delle numerose persone che si trovavano a transitare in via Mazzini. L'episodio lo ...

Il Segreto anticipazioni : Matias accetta di subire un difficile Intervento all'occhio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo. Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria Le conseguenze dell'attentato alle nozze di ...

Inter - Godin tranquillizza i tifosi : “ho avuto un piccolo problema al ginocchio - ma mi sento bene” : Il difensore nerazzurro è uscito anzitempo nel corso del match con la Juventus, tranquillizzando però i tifosi sulle condizioni del suo ginocchio Niente di grave per Diego Godin, uscito anzitempo nel match con la Juventus per un problema al ginocchio. Lo staff medico dell’Inter ha valutato il guaio occorso all’uruguaiano, confermandone la leggera entità. Intervistato ai microfoni di Sport890 nel ritiro della sua nazionale, ...

L'ultimo video di Nadia Toffa per Le Iene : un grande sorriso - la malinconia negli occhi e i segni dell'Intervento : Un grande abbraccio per una collega speciale. Cento “Iene” commosse per ricordare Nadia Toffa, per dire che se non basta voltare pagina, la nuova stagione del programma di Italia Uno riparte dall’ultimo desiderio e progetto della conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro.“Ciao Giorgio, senti mi è venuta un’ idea, hai tempo oggi di passare qui, a casa mia, ...

Inter - senti Forlan : “Puoi sorprendere il Barcellona - ma occhio a Suarez - può farti male anche se…” : Diego Forlan è stato uno degli attaccanti più prolifici e influenti per l’Uruguay negli ultimi anni. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport” Forlan ha detto la sua sull’imminente sfida tra Barcellona e Inter, nella quale si troveranno di fronte due uruguayani come Suarez e Godin. «Mi aspetto una sfida bellissima. Suarez è un goleador, a volte sembra che non sia nella partita, ma dal nulla, e anche se non ha una ...

Calciomercato - novità su Mandzukic : occhio a Rakitic e alle manovre di Milan e Inter : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia ...

Ancelotti : «A occhio la Juve credo sia in via di definizione. L’Inter ha già le sue certezze» : Carlo Ancelotti ha commento ai microfoni di Sky Sport la prestazione contro il Lecce «Nella prima parte siamo stati un po’ leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona per tutti i 90 minuti» Su Llorente «Si è presentato molto bene, ha giocato con Milik e mi è piaciuto anche lui per come si sono posizionati. Il primo gol nasce da un tiro di Milik. Davanti abbiamo tanta varietà» Era difficile dopo il Liverpool? «Era una partita ...

Serie A – Questa sera il derby Milan-Inter : sfida hot in tribuna - occhi solo per le wags [GALLERY] : Il derby tra Milan e Inter si fa hot: la sfida è tra wags in tribuna, chi vincerà? L’attesa sta per terminare: si disputerà Questa sera il derby tra Milan e Inter. Impossibile prevedere quale delle due squadre si aggiudicherà la vittoria, ma in attesa di scoprire cosa accadrà in campo, tutti i tifosi si rifanno gli occhi osservando le sexy wags che popoleranno la tribuna. Dalla fidanzata di Sensi, Giulia Amodio, alla dolce metà di ...

Nel weekend di DAZN occhi puntati sul derby Milan-Inter : programmazione weekend DAZN. Continuano su DAZN le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT. La quarta giornata della Serie A TIM su DAZN si apre sabato 21 settembre alle 20:45 con l’attesissimo derby della Madonnina tra il Milan di Giampaolo, reduce da due vittorie consecutive, e l’Inter di Conte, in testa alla classifica a punteggio pieno. Il pre e il post […] L'articolo Nel weekend di DAZN occhi puntati sul derby Milan-Inter ...

Regione Lombardia - il cognato del direttore ha un ente attivo nella formazione. Bocchieri indagato per presunto conflitto di Interesse : Il direttore dell’assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia Giovanni Bocchieri è indagato per abuso e false dichiazioni dalla Procura di Milano in merito a un presunto conflitto di interessi potenziale. Bocchieri, da sei anni al vertice della direzione e di recente in predicato di diventare direttore di Anpal, dovrà rispondere della mancata segnalazione relativa all’attività del cognato, titolare di una delle 500 ...