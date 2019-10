Inter | Marotta avrebbe messo gli occhi su Zakaria | costerebbe 50 milioni di euro

Inter - Marotta e il tesoretto dalle cessioni : tra queste ci sarebbe quella di Gabigol : L'Inter è stata la grande protagonista della scorsa sessione di calciomercato andando ad investire oltre centocinquanta milioni di euro. Il colpo principale è stato rappresentato dall'arrivo di Romelu Lukaku, arrivato dal Manchester United per sessantacinque milioni più bonus diventando così l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro. Società che si prepara ad essere protagonista anche nelle prossime sessioni di mercato. Il motivo è ...

Marotta e Conte vorrebbero un'Inter 'italiana' : nel mirino ci sarebbero Chiesa e Tonali : Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero un progetto ben preciso per l'Inter del futuro. Amministratore delegato e tecnico vorrebbero, infatti, puntellare la rosa gradualmente di talenti italiani per far sì che nelle prossime stagioni la squadra possa ruotare intorno ad una sorta di zoccolo duro "azzurro". In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport il principale ideatore di questa strategia sarebbe il dirigente varesino che l'avrebbe avuta in ...

Marotta vuole un'Inter all'Italiana : tra i principali obiettivi ci sarebbe Chiesa : Una delle caratteristiche della nuova Inter di Antonio Conte e Giuseppe Marotta è che ci sono molti italiani nella rosa. Un fattore non di poco conto se si pensa che solo qualche anno fa la squadra nerazzurra era composta praticamente da soli giocatori stranieri, salvo qualche rara eccezione. Nel 2010, anno del Triplete, non c'era nessun italiano in campo nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Oggi, invece, i nerazzurri ...

Inter - Conte e Marotta vorrebbero rinforzare la rosa : piacciono Rakitic e Matic : L'Inter sarà, con ogni probabilità, la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzi per cercare di allungare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. L'esempio lampante è arrivato nel big match contro la Juventus dove, dopo l'uscita di Stefano Sensi dal campo per un problema muscolare, la squadra nerazzurra ha avuto un calo di rendimento notevole, perdendo grande qualità in mezzo ...

Le notizie del giorno – Alta tensione Spalletti-Marotta - Xabi Alonso nei guai ed il calciomercato dell’Inter : Le notizie del giorno – Il nuovo allenatore del Milan è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la metà. Il Milan, in tutto ...

Inter - alta tensione Spalletti-Marotta. Il retroscena : “Se date 12 milioni a Conte…” : Il nuovo allenatore del Milan, si attende l’ufficialità a breve, è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la ...

Inter - Marotta : “Juve? La storia non si può cancellare…” : “La storia non si può cancellare. L’esperienza alla Juve è stata bella ma oggi siamo all’Inter e vogliamo riportarla dove merita”. Parla così l’ad nerazzurro Beppe Marotta prima Inter-Juve ai microfoni di Sky Sport. “Non è assolutamente la partita della rivalsa. Siamo professionisti. Sono all’Inter, sono contento di quello che ho trovato qui. E’ un altro capitolo poi questa è sempre una ...

Inter-Juventus - Marotta affronta da professionista il Derby d’Italia : “non è un’occasione di rivalsa per me” : Marotta con la testa sulle spalle: le parole dell’ad nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Juventus E’ iniziato il Derby d’Italia: Inter e Juventus sono scesi in campo per quella che si prospetta una grande sfida. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Beppe Marotta ha rilaciato un commento ai microfoni Sky: “Conte è il solito: carico e che prepara le partite al massimo. ...

Marotta : “Siamo professionisti. Oggi sono all’Inter e sono contento di esserlo” : Tra poco inizierà il derby d’Italia tra Inter e Juve. Ai microfoni di Sky è intervenuto l’ad dell’Inter Marotta. Come vive Conte l’attesa della partita? “E’ il Conte normalissimo del prepartita. Caricato al massimo. E’ una partita importante non per la classifica ma perché è un esame per noi, dopo un ruolino di marcia del tutto inaspettato e molto positivo. Ci darà indicazioni importanti”. Oggi sono all’Inter e sono contento Per lei è un ...

Inter - Marotta avrebbe promesso a Conte un tentativo per Milinkovic-Savic a gennaio : L'Inter è sicuramente una delle squadre del momento. I nerazzurri sono in testa alla classifica di Serie A con diciotto punti, a punteggio pieno dopo aver vinto le prime sei partite. Domenica si gioca il derby d'Italia contro la Juventus, un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che le due squadre in classifica sono separate da soli due punti. E se il club meneghino dovesse continuare con questo andamento potrebbero esserci risvolti ...

Inter - Conte e Marotta sarebbero a caccia della talpa all'Interno dello spogliatoio : In casa Inter ha fatto molto discutere in queste ore la presunta discussione avuta all'Interno dello spogliatoio tra il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, e il centravanti belga, Romelu Lukaku. Alcuni hanno riportato di una discussione all'Intervallo tra Inter e Slavia Praga, qualcun altro ha sottolineato come l'episodio sia accaduto al triplice fischio finale della gara di Champions League. Cose da spogliatoio, come ha sottolineato Stefan ...

Inter - Milinkovic-Savic sarebbe un obiettivo di Marotta per la prossima estate : Questa sembrava essere l'estate del suo addio alla Lazio, visti i tanti rumors di mercato riguardanti il suo futuro. Alla fine, però, Sergej Milinkovic-Savic è rimasto nella Capitale e ogni discorso è rimandato alla prossima estate, visto che difficilmente a gennaio il club si priverà di uno dei suoi migliori elementi in rosa. Il club maggiormente Interessato a lui era il Manchester United, che seguiva il centrocampista serbo e lo aveva ...

Inter - Marotta elogia Conte e parla della questione stadio : “Aperte più soluzioni” : “Conte è un vincente, la sua esperienza con la Juve è coincisa con 3 Scudetti. La squadra era diversa da quella di oggi e l’impatto con la Champions è stato molto difficoltoso, ma per un allenatore bravo giocare la Champions o altre competizioni è equivalente. Stasera non conosciamo il valore dell’avversario, così come il nostro”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...