Inter | Juve e Napoli ripartono dai tre punti con qualche difficoltà Atalanta rimontata

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Inter-Juventus 0-3 - tris esterno delle bianconere - a punteggio pieno in classifica : E’ la Juventus ad aggiudicarsi il primo storico “derby d’Italia” del Calcio femminile. Allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (VA) le campione d’Italia hanno piegato con un netto 3-0 l’Inter, frutto delle marcature di Martina Rosucci al 23′, di Cristiana Girelli al 30′ e di Valentina Cernoia al 90′. Grazie a questo punteggio, la Vecchia Signora si conferma a punteggio pieno dopo quattro ...

E’ sempre pazza Inter ma Conte torna a -1 dalla Juve : L’Inter alla fine rischia la beffa nel 4-3 su un Sassuolo a suo volta prima sparring partner, poi dominatore dal

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

L’Inter deve vincere per rispondere alla Juve e caricarsi per la gara contro il Borussia Dortmund : Non ci sono alternative in Sassuolo-Inter. Antonio Conte, dopo le vittorie di Juventus e Napoli, non può permettersi altri passi

De Laurentiis : 'Difficile competere con Juve ed Inter che si indebitano' : Il presidente del Napoli De Laurentiis ha concesso un'Intervista al Corriere dello Sport parlando di molti argomenti, in particolar modo dell'importanza di una gestione finanziaria oculata: le parole dedicate al noto giornale sportivo romano rappresentano la classica frecciatina alle società di Serie A di vertice, 'Difficile competere con Juve ed Inter che si indebitano' ha infatti chiosato il numero uno partenopeo. Come è noto di fatti per il ...

Serie A 2019/2020 - ottava giornata : Juventus e Inter su DAZN. Ecco dove seguire le partite : Ronaldo e Sarri Dopo la pausa per le Nazionali, riparte la Serie A 2019/2020 con l’ottava giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite dell’ottava giornata La giornata di campionato si apre oggi alle 15.00 a Roma con la partita tra Lazio e Atalanta e si chiude lunedì sera a Brescia con il posticipo tra Brescia e Fiorentina. Da segnalare ...

Juve in fuga Inter insegue - clou Lazio-Atalanta : La Juve torna lepre e l'Inter non vuole abituarsi a inseguire. Dopo la qualificazione record azzurra agli Europei e prima del ritorno della Champions la serie A testa gli esiti della pausa. Sullo sfondo il carisma di Mihajlovic e la forma di Berardi spingono Bologna e Sassuolo a cercare di mettere i bastoni fra le ruote a Sarri e Conte. Ma il clou e' all'Olimpico con la sfida Lazio-Atalanta tra Immobile e Papu Gomez, che lascera' strascichi in ...

Calcio - ottava giornata Serie A : la Juventus attende il Bologna. L’Inter fa visita al Sassuolo : Domani (19 ottobre) prenderà il via l’ottava giornata di Serie A. Ad aprire il programma alle ore 15.00 sarà Lazio-Atalanta. Una sfida dal grande fascino e che potrebbe essere importante nella lotta all’Europa. Il Napoli scenderà in campo alle ore 18.00 allo Stadio San Paolo dove attende l’Hellas Verona. In serata, alle 20.45 la capolista Juventus gioca contro il Bologna. La giornata di domenica sarà aperta, come di consueto, ...

Icardi - frecciatina all'Inter : 'La Juventus rimane il top' : La Juventus è pronta a disputare la partita di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Mihajlovic che, per la felicità di tutti, potrebbe essere in panchina a seguire la sua squadra. Nonostante però sia ritornato l'argomento principale il calcio giocato, alcuni media sportivi danno molta rilevanza alle notizie di calciomercato, alcune delle quali arrivano soprattutto dalle interviste dei protagonisti. Di recente la Gazzetta dello ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Inter-Juventus big match del 4° turno - insidie per Roma e Fiorentina : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 è giunto al quarto atto. Un turno nel quale le emozioni non mancheranno e in cui i match potrebbero dare un volto diverso alla classifica generale. Domani la Roma di Betty Bavagnoli, in grande evidenza nelle ultime apparizioni, andrà sul campo dell’Hellas Verona e sarà una prova di maturità importante. Fari puntati su Manuela Giugliano, regista giallo-rossa dalla squisita tecnica ...

L'ottava giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 19 ottobre alle 20:45 con l'anticipo Juventus-Bologna

Juventus - spopola su Internet l'hashtag #DemiralOut : La Juventus si appresta ad affrontare la partita di Serie A contro il Bologna, prevista sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Sono praticamente rientrati tutti i giocatori impegnati nelle nazionali, manca solo Bentancur convocato con l'Uruguay che dovrebbe far ritorno alla Continassa venerdì. Con la propria rappresentativa ha brillato il centrale difensivo Demiral, che con la Turchia ha ottenuto un importante pareggio in casa ...

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...