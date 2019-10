INTELLIGENZA ARTIFICIALE Il profumo di una rosa dividerà uomini e robot

Thomas Siebel : “Senza INTELLIGENZA ARTIFICIALE impossibile competere. L’Italia deve investire di più” : Il fondatore di C3.ai: «Enel è un’eccellenza hi-tech. Ma molte aziende devono accelerare o finiranno per essere comprate»

Se big data e INTELLIGENZA ARTIFICIALE scrivono la pubblicità perfetta : La pubblicità della Ferrarelle con la Gioconda, ideata da Annamaria Testa Tecnologia alleata della creatività e analisi dei dati al servizio di campagne di marketing sempre più performanti. Dopo aver aiutato i guru delle vendite a mirare ai mercati per scovare clienti sempre più interessati, adesso dati, machine learning e intelligenza artificiale piombano sulle scrivanie dei copywriter. La tecnologia più avanzata permette di trovare le parole ...

Tronchetti Provera : "INTELLIGENZA ARTIFICIALE potenza di fuoco" : Milano, 16 ott. (Adnkronos Salute) - Le nuove tecnologie come l'Intelligenza artificiale vengono viste da più parti come "un incubo", una "nuova bomba atomica" che rischia di stravolgere i rapporti di forza a livello geo-politico e nel mondo del lavoro. Ma soprattutto per la ricerca rappresentano "u

Scandalo MegaFace - migliaia di foto date in pasto all'INTELLIGENZA ARTIFICIALE senza consenso : Il Nyt svela l'esistenza di un database con 4 milioni di foto di 672 mila persone, anche minori, utilizzato per allenare gli algoritmi di big come Amazon e Google (tra i finanziatori del progetto)

Quanto può valere in Italia il mercato dell'INTELLIGENZA artificiale : In Italia l'intelligenza artificiale potrebbe valere un incremento del Pil pari al 13% da qui al 2030. Che tradotto in moneta vuol dire 228 miliardi di euro. La stima, presentata durante l'evento The Future Is Now, arriva dalla società di consulenza McKinsey & Company e dal suo istituto di ricerca economica McKinsey Global Institute. Il peso dell'intelligenza artificiale Per l'Europa, l'aumento del Pil potrebbe ...

Scandalo MegaFace - migliaia di foto date in pasto all'INTELLIGENZA ARTIFICIALE senza consenso : Il Nyt svela l'esistenza di un database con 4 milioni di foto di 672 mila persone, anche minori, utilizzato per allenare gli algoritmi di big come Amazon e Google (tra i finanziatori del progetto)

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE aiuta i ranger a proteggere gli animali in via di estinzione : Il bracconaggio è una delle maggiori minacce alla sopravvivenza di molte specie in tutto il mondo. Un gruppo di ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences sta usando l’Intelligenza Artificiale per sviluppare un nuovo strumento capace di aiutare i ranger nella lotta ai bracconieri. Si chiama Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS) ed è un sistema di Intelligenza Artificiale che prevede i ...

Chrome userà l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE per descrivere le immagini agli utenti non vedenti e ipovedenti : Internet può essere un luogo difficile da navigare per persone non vedenti o ipovedenti. Gran parte dei contenuti online è sotto forma di immagine, e a meno che i programmatori non abbiano attivato il testo alternativo per etichettare le immagini, è difficile sapere che cosa mostrano usando strumenti quali gli screen reader o i display Braille. Per risolvere questo problema Google ha annunciato una nuova funzione per Chrome basata ...

Il Sassuolo sceglie Wallabies : l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE in Serie A : Sassuolo partnership Wallabies – Nuova partnership per il Sassuolo, che ha deciso di avviare una collaborazione con Wallabies, startup italiana fondata nel 2016. L’idea innovativa alla base di Wallabies è quella di utilizzare strumenti di data science in campo sportivo, ovvero di creare e sviluppare sistemi e algoritmi per analizzare enormi quantità di dati in […] L'articolo Il Sassuolo sceglie Wallabies: l’intelligenza artificiale ...

Dipartimento di Sanità Pubblica : INTELLIGENZA ARTIFICIALE per la salute dei pazienti : La fantascienza diventa scienza grazie all’intuito e alle capacità degli esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione. I nomi che hanno portato alla nascita di questo straordinario sistema di supporto alle decisioni cliniche complesse sono quelli di Maria Triassi (Direttore del Dipartimento), Giovanni Improta ...

Altro che eliminarci : l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ci renderà invincibili : Garry Kasparov nel suo storico match contro il supercomputer Deep Blue, New York, maggio 1997 (foto: Bernie Nunez /Allsport) Sono passati più di vent’anni da quando un’intelligenza artificiale ha mostrato per la prima volta di poter competere con l’intelligenza umana. Era il 1997 e il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov veniva sconfitto da Deep Blue, il supercomputer sviluppato da Ibm. Uno spartiacque storico nel nostro rapporto con i ...

Synology NVR DVA3219 - permette l’analisi video locale con INTELLIGENZA Artificiale : Milano, 7 ottobre 2019 – Synology Inc. lancia il NVR DVA3219, una soluzione di sorveglianza locale che garantisce massima accuratezza nel rilevamento video e riduce al minimo le interferenze ambientali attraverso una tecnologia di deep learning. Il nuovo DVA3219 integra una GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti in grado di eseguire 4 attività di analisi (Continua a leggere)L'articolo Synology NVR DVA3219, permette l’analisi video locale ...

Mohammad Yunus : serve una leadership per guidare l’INTELLIGENZA artificiale : Mohammad Yunus all’Ey Capri Digital Summit 2019 Capri – Si dice preoccupato, Mohammad Yunus. L’economista e banchiere bengalese, inventore del microcredito, un circuito finanziario per prestare soldi a persone troppo povere per ottenerli dalle banche tradizionali, e premio Nobel per la pace nel 2006, dice che “è il momento di puntare i piedi”. Come spiega a Wired a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Innovazione : “Il 42% degli italiani teme gli effetti dell’INTELLIGENZA artificiale” : Il 42% dei cittadini italiani teme gli effetti dell’intelligenza artificiale soprattutto in termini di perdita di lavoro e di competitività, mentre ad avere paura degli effetti dell’artificial intelligence sono il 39% dei dipendenti d’impresa: è quanto emerge dal sondaggio realizzato da Swg (campione composto da 1.027 cittadini e 600 dipendenti) per una ricerca presentata all’Ey Digital Summit di Capri. Tra entrambe le ...