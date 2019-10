Instagram | il nuovo aggiornamento ?fa tremare influencer e vip

Jennifer Aniston ha battuto il record di Harry e Meghan con il suo nuovo account Instagram : Il suo arrivo ha mandato il social in tilt The post Jennifer Aniston ha battuto il record di Harry e Meghan con il suo nuovo account Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro - svelata su Instagram la tracklist del nuovo album : Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Tiziano Ferro a San Siro 2015Il post, su Instagram, lo ha scritto in tre ...

Frizzi - Carlotta Mantovan : nuovo look su Instagram : La giornalista e conduttrice televisiva di Tutta Salute, Carlotta Mantovan, ricomincia da sé stessa. Dopo aver perso il suo grande amore Fabrizio Frizzi, per Carlotta non è stato affatto semplice ritrovare un po’ di serenità. Rimasta sola con la figlia Stella, avuta dal matrimonio con il celebre conduttore, ha dato prova di grande forza e compostezza senza mai lasciarsi andare al dolore che suo malgrado l’ha colpita. Un percorso di ...

Date uno sguardo a Instagram - potreste avere il nuovo layout delle Storie : L'interfaccia grafica di creazione delle Storie su Instagram si sta aggiornando con molte novità grafiche e funzionali. Ecco quali sono e chi può già toccarle con mano. L'articolo Date uno sguardo a Instagram, potreste avere il nuovo layout delle Storie proviene da TuttoAndroid.

Chiara Ferragni sexy - di nuovo su Instagram con Fedez dopo la “scomparsa” del rapper : «Indovina chi è tornato…» : Chiara Ferragni riporta Fedez sui social. dopo la misteriosa assenza del marito da Instagram per la sua partecipazione, assieme ad altri colleghi vip, al reality “Celebrity Hunted”, la fashion blogger è ricomparsa al suo fianco in un post dal suo seguitissimo account.-- -- Il post condiviso è un autoscatto che vede i due sposini davanti allo specchio, con Chiara in lingerie appoggiata sulla spalla del rapper ed ex giudice di XFactor, seguito ...

Selena Gomez ha supportato via Instagram Niall Horan per l’uscita del nuovo singolo “Nice To Meet Ya” : <3 The post Selena Gomez ha supportato via Instagram Niall Horan per l’uscita del nuovo singolo “Nice To Meet Ya” appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo nudo integrale per Wanda Nara su Instagram : La vita di Wanda Nara si divide ormai tra Milano, dove lavora e dove i suoi figli vivono, e Parigi, dove suo marito Mauro Icardi si è trasferito in extremis nelle ultime ore di calcio mercato. La modella argentina ha la straordinaria capacità di generare polemiche intorno a sé, a cui lei difficilmente replica, preferendo il silenzio.\\L'ultima polemica ha riguardato il suo rapporto con le altre donne di Tiki Taka, che direttamente o ...

Tommaso Paradiso - su Instagram le prime note del nuovo brano. E nella story tagga Netflix : Un video dove si vede lui ripreso dall’alto, dentro un appartamento, che accenna un brano con il tag a Netflix, la serie tv ‘Baby 2‘ in prossima uscita e alla protagonista ventenne Alice Pagani. Tommaso Paradiso posta su Instagram una clip che incuriosisce fan e addetti ai lavori, senza però -per ora- svelare di più su cosa bolla in pentola. D’altronde, che sarebbe uscito a breve un nuovo pezzo lo aveva annunciato lui qualche giorno ...

Michelle Hunziker di nuovo incinta? La risposta (ironica) della showgirl arriva tramite Instagram : Michelle Hunziker di nuovo incinta? Il gossip si ripete da tempo e questa volta a rilanciarlo è un settimanale che a supporto della tesi pubblica alcune foto “sospette”. La smentita della Hunziker arriva su Instagram, con la solita esuberante ironia. Sotto alla scritta “fake news and fake curves” un video in cui esclama: “Basta con sta storia! Ma vi sembro incinta?” L'articolo Michelle Hunziker di nuovo ...

Tish di Amici mostra il nuovo look su Instagram : Tish è stata una delle finaliste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata eliminata a pochissimo dalla finale del talent di Canale 5, a cui deve il successo e dove ha anche avuto anche una love story con il vincitore, il cantante lirico Alberto Urso, ma recentemente ha deciso di eliminare dal suo account Instagram tutte le foto legate al programma. Un gesto, questo, che ha subito allarmato i suoi tanti fan, che le ...

Lady Gaga ha menzionato il nuovo fidanzato per la prima volta su Instagram : I due si sono goduti una romantica cenetta The post Lady Gaga ha menzionato il nuovo fidanzato per la prima volta su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Eliana Michelazzo - dopo il caso Prati svela il nuovo amore su Instagram : È ora di mettere la parola fine alla lunga storia fatta di menzogne e sofferenze per Eliana Michelazzo. La donna, coinvolta nel caso Pamela Prati, si sta godendo le ultime settimane d’estate con un uomo (vero) al suo fianco, e lo svela ai suoi follower. La sua è stata una vicenda molto travagliata, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo per molti mesi. Barbara D’Urso ha infatti raccontato tutta la storia a Live – ...