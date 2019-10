INSTAGRAM Così l' addio ai like cambia il lavoro sui social

The Giornalisti - la band si scioglie. L’annuncio via INSTAGRAM di Tommaso Paradiso : “Giusto così” : “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più The Giornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così”. Così il frontman della band autrice di diversi tormentoni, come Riccione, Completamente o Felicità Puttana, ha annunciato la scissione del gruppo. L’addio è stato affidato a un lungo testo, ...