Inondazioni in Niger | 23mila sfollati nel sudest

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Gravicolpiscono da settimane la regione di Diffa, neldel: circapersone sono state costrette a lasciare le proprie case. Piogge torrenziali stanno interessando da inizio ottobre la zona semi-desertica, provocando l’esondazione del fiume Komadougou Yobe’, che alimenta il Lago Ciad. Secondo la radio pubblica La Voix du Sahel due villaggi sono “completamente allagati” e numerose risaie sono sommerse nei pressi della città di Diffa. Lehanno creato una nuova crisi umanitaria nella regione. L'articoloinnelMeteo Web.

