Influenza | al via la campagna vaccinale promossa dal Ministero della Salute

Via ai vaccini antInfluenzali : il virus metterà a letto 6 milioni di italiani : Con l’arrivo dell’autunno ci si prepara alla stagione influenzale e, soprattutto per le categorie a rischio, è questo il periodo in cui è necessario vaccinarsi. Quest’anno i virus, dicono gli esperti, saranno particolarmente aggressivi, con una previsione di 6 milioni persone colpite in Italia. I sintomi sono sempre gli stessi anche se possono cambiare da caso a caso: febbre, mal di testa, dolori muscolari, accompagnati spesso ...

Influenza - D’Amato : “Al via da domani nel Lazio la campagna vaccinale” : Prende il via nel Lazio da domani – e fino al 31 dicembre – la campagna di vaccinazione antInfluenzale con le prime 350 mila dosi di vaccino a disposizione gratuitamente presso il proprio medico di famiglia, i pediatri e i servizi vaccinali delle Asl. Lo ricorda l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Voglio rivolgere un appello per la vaccinazione. ...

Influenza : da metà ottobre il via alla campagna per la vaccinazione : Come ogni anno, anche nel 2019 i sintomi dell’Influenza compaiono con l’arrivo dell’autunno. Le temperature più basse possono infatti portare a una maggiore esposizione al rischio di contrarre l'Influenza. Proprio il lasso di tempo che va da metà ottobre ai primi di novembre 2019 è, secondo gli esperti, il periodo migliore per vaccinarsi. La campagna per la vaccinazione antInfluenzale 2019 Gli esperti sono molto chiari sull’argomento: il momento ...