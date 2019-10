India | in 40mila partecipano alla maratona nonostante l’allarme smog

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 20 ottobre 2019) Oltrepersone hanno partecipatomezzadi New Delhiloche assedia la città: la concentrazione di particelle sottili nell’aria ha superato le soglie dirme e le autorità locali hanno fatto scattare il piano di emergenza. Al momento della gara, il livello era 13 volte superiore al limite fissato dall’OMS. Gli organizzatori dellahanno spruzzato “sostanze chimiche sicure” e acqua sulle strade del tracciato per ridurre l’inquinamento. L’inquinamento di Delhi si aggrava in questo periodo dell’anno anche a causa del persistere della pratica, proibita, dell’incendio delle stoppie da parte dei contadini. L'articolo: inl’rmeMeteo Web.