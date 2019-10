Incidente a Belmonte Mezzagno | morti due giovani | altri tre gravissimi Hanno tutti tra i

Incidente mortale a Belmonte Mezzagno - morti due giovanissimi e tre feriti : Due ragazzi morti e tre feriti a Belmonte Mezzagno in un violentissimo Incidente stradale che si è verificato questa notte. Una tragedia alle porte del paese del Palermitano vede la morte di due ragazzi di 17 e 16 anni. Giorgio Casella e Kevin Vincenzo La Ciura sono i nomi delle vittime. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in veri ospedali del Capoluogo, una persona è in condizioni gravi. Un bilancio pesantissimo è quello del ...