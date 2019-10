In Irlanda gli antiabortisti non si arrendono

Rugby - Mondiali 2019 : Nuova Zelanda-Irlanda 46-14 - tutto facile per gli All Blacks che vanno in semifinale : Sembra lontanissimo il 2018, quando per la seconda volta in due anni l’Irlanda battè gli All Blacks. Poco meno di un anno dopo, infatti, a Tokyo non c’è partita e Aaron Smith punisce i verdi due volte nei primi 20 minuti e un pallone perso poco dopo la mezz’ora da Sexton chiude il discorso. All Blacks vincono e ora affronteranno l’Inghilterra in semifinale. Nuova Zelanda subito molto aggressiva nei placcaggi e nei punti ...

LIVE Nuova Zelanda-Irlanda 0-0 rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : i Wolfhounds cercano l’impresa con gli All Blacks! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Tutto pronto, si comincia con il kick-off neozelandese. 12.15 Ora il classico momento spettacolare: quello dell’Haka neozelandese. 12.13 Momento degli inni nazionali. 12.12 Squadre in campo. 12.08 Le formazioni: Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Anton Lienert-Brown, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read, 7 Sam Cane, ...

LIVE Nuova Zelanda-Irlanda rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : i Wolfhounds cercano l’impresa con gli All Blacks! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida – Il tabellone dei quarti – Le classifiche della prima fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Nuova Zelanda ed Irlanda, match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby: alle ore 12.15 italiane, si chiuderà con il match tra queste due Nazionali la prima giornata dedicata alla seconda fase ad ...

Pari per l'Under 21 in Irlanda : qualificazioni agli Europei : Pari a reti inviolate al Tallaght Stadium di Dublino tra Irlanda e Italia nel match del gruppo 1 valevole per la qualificazione.

Italia Under 21 - Nicolato : “Irlanda fisicamente meglio di noi - siamo in costruzione ma miglioreremo” : L’Italia non è andata oltre il pari in casa dell’Irlanda nella sua seconda gara di qualificazione agli Europei del 2021. Al termine della sfida, ai microfoni della Rai, le parole del tecnico Nicolato. L’arbitro va in confusione, Kean reagisce e l’Italia non sfonda: reti bianche in Irlanda per l’Under 21 “Avversario di buon livello e fisicamente meglio di noi. Mi aspettavo una partita del genere, noi siamo in costruzione e ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : si entra negli ultimi dieci minuti. Latitano le occasioni da gol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ O’Connor non riesce a tenere in campo una palla sull’out di destra. Pellegrini fa ricominciare la manovra azzurra. 83′ L’Italia spreca un contropiede 4 vs 2. Frattesi suggerisce male sul corridoio interno per Tonali e Cutrone. Palla dell’Irlanda: le squadre si allungano. 82′ CARNESECCHI A MANI APERTE LA METTE IN CORNER! Bravo il portiere azzurro a ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : in campo subito Cutrone e Kean - ma gli azzurrini devono stare attenti a Parrods : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63′ Dall’altro lato di campo, nel frattempo, Kean viene provocato dai difensori della squadra rivale. 63′ Tiro di Scales. Carnesecchi blocca. 62′ Cambio in casa irlandese: fuori Ronan, dentro Knight. 61′ Del Prato chiude in fallo laterale su una verticalizzazione irlandese. 60′ Scocca l’ora di gioco. Cutrone prova a combinare con Frattesi: senza esito. ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : comincia la ripresa. Gli azzurrini alla caccia di un gol difficile da trovare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ PARRODS LA METTE A LATO! Solita sponda di Idah, per il suo numero 10 che – a rimorchio – riceve calciando di prima. La palla termina di pochissimo fuori dal pezzo di porta difeso da Carnesecchi. 51′ Cross di Tonali dalla trequarti, Cutrone la gira ma palla termina docile fra le braccia di Kelleher. 49′ Carraro subisce fallo da Coventry, che viene ammonito. ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : Pinamonti prova a portare in vantaggio gli azzurrini - ma per il momento la sfida non si sblocca : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ FRATTESI, NON VA! Spedisce alto il numero sette, che risolve una mischia in area non riuscendo purtroppo a inquadrare lo specchio della porta. 32′ Italia ancora tambureggiante pero: tiro di Locatelli, palla deviata. E’ corner. 32′ Tonali prova a sventagliare su Frattesi: un altro errore. 29′ Adjapong tocca il suo primo pallone, mentre Locatelli invita i suoi a ...

LIVE Irlanda-Italia - Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA : gli azzurrini voglio espugnare Dublino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Le squadre scendono in campo per il riscaldamento 20.22 Scelta particolare di Nicolato che preferisce non schierare Kean dal primo minuto. Ci si affida ancora una volta a Scamacca e Pinamonti. A centrocampo novità Carraro. 20.19 Ecco le formazioni ufficiali: IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Masterson, O’Shea, Scales; O’Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Parrott, ...

Maglia verde Italia - una scelta che fa discutere : l’azzurro è un simbolo - non siamo l’Irlanda : Gli Azzurri si vestiranno di verde. Almeno per un giorno, o forse chissà visto che la nuova Maglia presentata ufficialmente ieri dallo sponsor Puma diventerà la nostra terza divisa. La Maglia verde farà il suo esordio sabato sera, all’Olimpico, contro la Grecia. Una scelta puramente di marketing quella della Figc, che ha rievocato il colore indossato dalla nostra Nazionale nel lontano 1954. In quello’occasione, guarda un ...

LIVE Equitazione - Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA : Italia ottava! Gli azzurri domenica si giocheranno il pass olimpico! Sfida a tre con Irlanda e Colombia per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.54 domenica, in virtù del piazzamento odierno, l’Italia partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l’Italia si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla ...

Uragano Lorenzo : allerta alle Azzorre per venti distruttivi e onde di 10 metri - effetti anche su Regno Unito e Irlanda [MAPPE e DETTAGLI] : L’Uragano Lorenzo rimane un sistema impressionante che ora inizia ad accelerare verso nord-est. Come sistema di categoria 2, ha venti massimi di 175km/h e pressione centrale di circa 952hPa. Le raffiche più forti stanno raggiungendo i 220km/h, confermati dall’ultimo volo di ricognizione della NOAA. Lorenzo è un Uragano molto grande con un deflusso ben definito e continua a dirigersi verso le Azzorre. Si prevede che passi proprio ad ovest delle ...

Rugby - Mondiali 2019 : le favorite. Dagli All Blacks all’Irlanda - ecco chi punta al titolo : Venerdì, con il match inaugurale tra Giappone e Russia, prenderà il via la nona Coppa del Mondo di Rugby. Da venerdì 20 nazionali si sfideranno per superare la fase a gironi e poi puntare, con forza, ad arrivare all’International Stadium di Yokohama il prossimo 2 novembre, quando si disputerà la finalissima che vale il titolo. 20 squadre, ma quali di queste hanno reali chance di arrivare fino alla fine e di alzare la Coppa? Guardando alle ...