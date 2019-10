In Honey Boy la star Shia Laboeuf racconta la sua infanzia shock

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) L’uso del cinema come terapia non è una novità assoluta, ma l’più che traumatica di unacomescaraventata sullo schermo da “Boy”, diretto dalla regista Alma Har’el ma scritto come un memoir dall’attore consacrato al grande pubblico dai “Transformers” e da “Indiana Jones”, non lascia indifferenti. In cartellone alla Festa del Cinema di Roma, all’ultimo Sundance Festival ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria.Tipico film “indy”per confezione, “Boy”non è tipico per la natura strettamente autobiografica della materia.è, nella vita, attore tanto talentuoso quanto tormentato, finito nelle cronache per dipendenze e incidenti d’auto gravissimi. Fece scalpore la sua comparsa al Festival di Berlino con un ...

