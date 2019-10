Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Quinta puntata di domenica 20 ottobre 2019

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : anticipazioni ultima puntata del 27 ottobre 2019 : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore La domenica sera di Rai1 ha per protagonista Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, un nuovo personaggio interpretato da Vanessa Scalera che non passa inosservato. La Tataranni, infatti, non è un Sostituto Procuratore qualsiasi. È una donna scomoda e ostinata, che con passo deciso guadagna i corridoi della Procura di Matera, andando al sodo, senza perdersi in chiacchiere e senza ...

Imma Tataranni - anticipazioni ultima puntata : come finisce la serie : anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto procuratore: puntata del 27 ottobre Ultimo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Il sesto episodio della fiction di Rai1, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andrà in onda alle 21.25 domenica 27 ottobre. Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapadula e Alice Azzariti saranno al centro di un finale di stagione scoppiettante, all’insegna dei colpi di ...

Alice Azzariti fidanzata? Imma Tataranni ha cambiato tutto : il racconto : Imma Tataranni, Alice Azzariti nel cast della fiction di Rai 1: è la figlia Valentina Alice Azzariti è nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La giovane attrice pugliese veste i panni della figlia di Imma Tataranni, Valentina, e nella fiction le due hanno un rapporto conflittuale. Oggi conosceremo meglio Alice Azzariti nella vita […] L'articolo Alice Azzariti fidanzata? Imma Tataranni ha cambiato tutto: il racconto ...

Il finale di Imma Tataranni regala al pubblico un tradimento? Anticipazioni puntate del 20 e 27 ottobre : Il finale di Imma Tataranni è dietro l'angolo. Vanessa Scalera ha fatto un lavoro superbo regalando al pubblico un personaggio tante volte sfiorato ma mai studiato e messo a fuoco come con la fiction di Rai1. Il vaso di Pandora è ormai aperto e dopo gli ottimi ascolti della prima stagione tutto lascia pensare che ci sarà un seguito. Fiducioso verso il futuro, il pubblico si prepara ad affrontare gli ultimi colpi di coda di questa prima stagione ...

Anticipazioni Imma Tataranni - l’attrice di Valentina : “Ho paura” : Imma Tataranni – Sostituto procuratore, Alice Azzariti (Valentina): “Ho paura del buio” Alice Azzariti è Valentina in Imma Tataranni, la figlia ribelle di Vanessa Scalera sempre in lotta con il mondo. La diciottenne ha rotto il silenzio sulle pagine di Di Più Tv, svelando dettagli della sua vita privata e raccontando come ha vissuto il suo esordio televisivo e in che modo si è approcciata a personaggi del calibro di ...

Imma Tataranni Sostituto Procuratore quinta puntata : trama e anticipazioni 20 ottobre : Imma Tataranni Sostituto Procuratore quinta puntata. Torna domenica 20 ottobre 2019 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Imma Tataranni Sostituto Procuratore quinta puntata: trama e anticipazioni 20 ottobre Imma Tataranni Sostituto Procuratore – quinta puntata Rione Serra Venerdì. Il passato torna prepotentemente nella ...

Imma Tataranni Sostituto Procuratore dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Imma Tataranni Sostituto dove vedere. Da domenica 22 settembre 2019 va in onda su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI Imma Tataranni Sostituto Procuratore dove vedere le puntate in tv e replica Imma Tataranni Sostituto Procuratore andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. ...

Imma Tataranni - spoiler 20 ottobre - 5ª puntata : la morte di Stella turberà la protagonista : Questa sera, 20 ottobre, in prima serata su Rai Uno, ci saranno nuovi casi da risolvere per 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore'. La serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia è giunta alla 5^ puntata ottenendo fino ad ora un ottimo risultato negli ascolti e un più che positivo riscontro nel pubblico italiano. Imma, sempre tenace e ferma sui suoi principi, questa volta faticherà a concentrarsi sul caso poiché la vittima sarà una sua ...

Vanessa Scalera vita privata - il fidanzato : “Imma Tataranni? Merita…” : Imma Tataranni, vita privata di Vanessa Scalera. Parla il compagno: “Stiamo insieme da tempo” E’ ormai un volto popolarissimo di Rai1, essendo la protagonista della fiction campione d’ascolti della domenica sera, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, ambientata a Matera: trattasi di Vanessa Scalera, che nella serie tv è legata sentimentalmente (o meglio, lo è il suo personaggio) al “mammo” interpretato da ...

Imma Tataranni - anticipazioni quinta puntata : Sarà un caso che colpirà da vicino la protagonista, quello che il pubblico vedrà nella quinta puntata di Imma Tataranni, la fiction di Raiuno con Vanessa Scalera in onda questa sera, domenica 20 ottobre 2019, alle 21:25. Un caso che la vedrà ancora lavorare a fianco di Calogiuri (Alessio Lapice), con cui il feeling è ormai impossibile da nascondere.Imma Tataranni, la quinta puntata Nella quinta puntata, "Rione Serra Venerdì", Imma deve ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Quinta puntata di domenica 20 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Imma Tataranni lavoro compagno : cosa fa nella vita Pietro - parla Vanessa Scalera : Che lavoro fa il compagno di Imma Tataranni? Il dubbio dei telespettatori La fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore sta avendo un successo strepitoso con una media di share del 21% e di valori assoluti pari a 4 milioni e 800mila telespettatori circa: numeri che confermano quanto Rai sia ormai entrata in un circuito virtuoso […] L'articolo Imma Tataranni lavoro compagno: cosa fa nella vita Pietro, parla Vanessa Scalera ...

Vanessa Scalera - Platinette svela : “Imma Tataranni corre un rischio” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore anticipazioni, Platinette dice la sua sulla fiction con Vanessa Scalera Non si ferma il successo della nuova fiction di Rai1 trasmessa ogni domenica, Imma Tataranni, con protagonista Vanessa Scalera, sulla quale Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, nella sua tradizionale rubrica dal titolo “La TV che vedo”. Nella ...