Il Segreto | anticipazioni | Fernando Mesia torna a Puente Viejo con Maria Elena | la sua

Il Segreto anticipazioni 21-27 ottobre : Prudencio minacciato di morte - Elsa picchiata : Promettono suspense le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 21 al 27 ottobre. Interventi inaspettati, minacce di morte, ritorni clamorosi, queste saranno alcune delle caratteristiche che contraddistingueranno le trame dell'amata soap opera in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Se ne vedranno delle belle con Prudencio in pericolo di vita a causa di una minaccia di morte mossa da un certo Pablo. Quest'ultimo si scoprirà essere un ...

Il Segreto anticipazioni 20 ottobre 2019 : il discorso di Francisca conquista tutti : Un inaspettato discorso alla Fondazione delle Donne conquista tutti i presenti. Adela e Irene sembrano però infastidite dal successo riscosso.

IL Segreto/ Anticipazioni puntata 19 ottobre : Francisca vincerà su Severo? : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata 19 ottobre: il capitolo Antolina verso la chiusura, e quello di Prudencio? Tutto cambierà per lui

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019: Isaac e Elsa, sempre più innamorati e con Antolina fuori dai piedi, vanno a vivere insieme. Tutti sono contenti tranne il parroco… Carmelo chiede a Severo di non dimettersi… Tra Carmelo e Severo le cose vanno sempre peggio ma Irene e Adela non intendono vedere la loro amicizia sgretolarsi… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Marcela sospetta che Matias abbia l'amante : Sono tempi duri quelli che stanno affrontando Matias e Marcela nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre segnalano, infatti, che Matias continuerà a vedere di nascosto Alicia, pur ammettendo di sentirsi in colpa per la mancanza di rispetto nei confronti di Marcela. Quest'ultima noterà la stranezza nel comportamento del marito, chiedendogli senza mezzi termini se ...

Anticipazioni Il Segreto - Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo l’incidente : Figli di Maria in pericolo? Le ultime Anticipazioni de Il Segreto sulla famiglia della Castaneda: ecco cosa succederà dopo l’incidente Cosa ci rivelano le Anticipazioni spagnole de Il Segreto? Ci sarà una devastante esplosione che cambierà drasticamente la vita di Maria Castaneda: resterà sulla sua sedia a rotelle. Questo la deprimerà a tal punto di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 25 ottobre : il ritorno di Fernando - Elsa in carcere : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda con grande successo di ascolti su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda dal 19 al 25 ottobre, rivelano che assisteremo a degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena, a partire dal ritorno in scena di Fernando Mesia. Il perfido uomo si ripresenterà in paese e ovviamente la sua presenza non passerà inosservata. E poi ancora vedremo ...

IL Segreto anticipazioni : PRUDENCIO e LOLA si baciano ma… : PRUDENCIO Ortega (Josè Milan), nelle prossime puntate italiane de Il SEGRETO, mostrerà un profondo interesse per LOLA Mendaña (Lucia Margo), l’affascinante contadina che gli ha chiesto un prestito. Per il fratello di Saul si apriranno quindi le porte di una nuova relazione sentimentale, anche se non tutto sarà semplice… Il SEGRETO, news: PRUDENCIO assume LOLA Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che, ad un certo punto, LOLA ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : la Del Molino viene a sapere del tradimento del marito : La prossima settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, andranno in onda su Antena 3 i nuovi episodi della soap opera iberica Il Segreto. Stando alle ultime Anticipazioni, si assisterà all'atteso ritorno di Raimundo Ulloa, marito di Donna Francisca Montenegro. Inoltre Marcela Del Molino scoprirà che il coniuge Matias Castaneda l'ha tradita con Alicia. Raimundo continuerà ad essere alla disperata ricerca della moglie, la quale nel frattempo non ...

Il Segreto anticipazioni 19 ottobre 2019 : Cosa nasconde Lola? Prudencio cerca di scoprirlo : Lola chiede a Prudencio di annullare l'ordine fatto per il suo matrimonio. L'Ortega sospettoso, cerca di capire perché la ragazza si comporta in modo strano.

Anticipazioni Il Segreto : Elsa finge un malore - Antolina le confessa i suoi crimini : Il filone narrativo principale de Il Segreto riguardante Elsa, Isaac e Antolina si avvia lentamente verso la conclusione con una serie costante di colpi di scena. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la Ramos si appresterà a compiere le sue ultime mosse per portare a termine la propria vendetta nei confronti della Laguna: dopo averla denunciata per adulterio, causandone l'arresto, si adopererà affinché la malattia al cuore della giovane ...

Il Segreto anticipazioni 18-20 ottobre : Lola perde invitati al matrimonio : Le prossime tre puntate de Il Segreto, in onda dal 18 al 20 ottobre, saranno incentrate su svariati argomenti. Tra questi, i preparativi delle nozze di Lola. La donna sarà estremamente eccitata per l'organizzazione dell'evento, ma qualcosa andrà storto. Molti invitati, infatti, hanno deciso di non presenziare al grande giorno e la giovane si troverà costretta ad annullare l'ordine fatto precedentemente in bottega. Donna Francisca, intanto, sarà ...

Il Segreto anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2019 : la nuova fidanzata di Fernando : anticipazioni della settimana Il Segreto: cosa succederà dal 20 al 26 ottobre? La futura moglie di Fernando Mesia fa la sua comparsa a Puente Viejo Fernando ritorna a Puente Viejo con la sua nuova fidanzata. Una notizia, questa, che spiazzerà tutti, in primis Maria Casteneda, che non riuscirà a credere che l’uomo possa essersi innamorato […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2019: la nuova fidanzata di Fernando ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA accetterà i soldi di Antolina? La decisione : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, il ritorno improvviso di Antolina Ramos (Maria Lima) a Puente Viejo scombussolerà i piani di ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). I due innamorati dovranno decidere infatti se accettare o meno una cospicua offerta di denaro della loro acerrima nemica… Il Segreto, news: ELSA è malata In base alle anticipazioni si scopre che ELSA e Isaac conteranno sull’aiuto ...