Il prossimo progetto degli autori di Days Gone è già in pre-produzione

Fonte : eurogamer

(Di domenica 20 ottobre 2019) Nonostante non abbia convinto appieno la stampa,è stato un titolo di indiscusso successo e un'aggiunta importante alle esclusive di PS4. A quanto pare gli sviluppatori di Bend Studio non si sono adagiati sugli allori, ma anzi, sono già al lavoro sul loro. La conferma arriva attraverso il profilo LinkedIn di Jeremy Vickery, Senior Staff Lighting Lead, dove apprendiamo che lo sviluppatore al momento è impegnato nella pre-deltitolo dello studio.Purtroppo non è stato svelato alcun dettaglio sulla natura del nuovodi Sony Bend, che potrebbe dunque trattarsi di un sequel dio di un'IP completamente nuova. Per quanto improbabile, non è da escludere a priori neppure una rinascita di Syphon Filter. Leggi altro...

