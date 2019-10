Il mio famoso saggio sul Jazz? È nato nella vasca da bagno

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Geoff Dyer Lo scrittore Geoff Dyer ci racconta la genesi e tutti i segreti del suo libro più amato: «Natura morta con custodia di sax» Il lento processo di rivalutazione del libro si contrappone alla sorprendente rapidità della sua creazione e composizione. Avevo cominciato a interessarmi disolo quattro o cinque anni prima di iniziare a scriverlo. L'unione di tre elementi contribuì affinché vedesse la luce. Prima di tutto, il mio amico Chris Mitchell aveva una straordinaria collezione di dischi. Molti grandi classici li ho sentiti per la prima voltacasa a Brixton in cui convivevamo, oppure poco dopo, nel suo appartamento sulla stessa strada: Wednesday Night Prayer Meeting di Charles Mingus da Blues and Roots; Charlie M dell'Art Ensemble of Chicago (Full Force); Spiritual di John Coltrane (Live at the Village Vanguard); Make a List, Make a Wish di Art ...

