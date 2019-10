Il Milan spara con Piatek | Calderoni però lo… inceppa | il Lecce rovina l’esordio di Pioli

Fonte : sportfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ilfiuta il successo ma incamera la beffa nel recupero, non sorrideall’esordio: ilstrappa un 2-2 insperato a pochi minuti dal termine Non è cambiato nulla, del resto non si potevano chiedere i miracoli a Stefanoin due settimane. Ilnon va oltre il pari a San Siro contro il, giocando un buon primo tempo per poi spegnersi nella ripresa. Spada/LaPresse I rossoneri ritrovano il gol disu azione, ma non serve un granché, considerando l’eurogol diche, nel recupero, fissa il risultato sul 2-2. Due partite in una per Romagnoli e compagni, effervescenti nei primi 45 minuti e molli nella parte finale del match, dove iltrova per ben due volte il gol del pari, sfruttando le numerose leggerezze commesse dal centrocampo rossonero. Passaggi sbagliati, condizione fisica approssimativa e poche idee là davanti, dove Suso ...

