Il bar che premia i suoi dipendenti con una vacanza ad Ibiza

barcellona - indipendentisti di nuovo in piazza : cariche della polizia - LA NOSTRA DIRETTA DALLA CATALOGNA : Una nuova manifestazione di protesta è partita a Barcellona. A indirla, riferisce La Vanguardia, è il movimento giovanile secessionista Arran. L'appuntamento in piazza Urquinaona,...

bar Spot - la pubblicità diventa spettacolo su Zelig Tv con Gino e Michele : Uno spettacolo di pubblicità su Zelig tv domenica 20 ottobre arriva Bar Spot Debutta domenica 20 ottobre su Zelig TV (DTT 63 disponibile anche su www.Zeligtv.tv.) Bar Spot, un format originale a cura del noto pubblicitario Francesco Bozza, qui alla sua prima conduzione insieme a Gino & Michele, per raccontare le principali discipline sportive attraverso la migliore pubblicità internazionale. 11 puntate in prima TV assoluta in onda ogni ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : barbara De Santi Smascherata! Ida e Riccardo ci Riprovano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: colpo di scena! Ida e Riccardo ancora insieme! Gianni Sperti accusa Barbara De Santi di aver mentito alla redazione! Enzo e Pamela impazziti! I due escono dalla trasmissione! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani fa un regalo a JeanPierre, poi però glielo toglie. Lui dà un ultimatum alla piemontese! Tra Ida e Riccardo è amore! Gianni Sperti inchioda Barbara De Santi! Ed ecco che Maria De Filippi è ...

Migranti - sbarco autonomo a Lampedusa : 57 persone arrivate nella notte - anche tre minori : Proseguono gli sbarchi autonomi sia a Lampedusa che in Sardegna. In particolare sull'isola siciliana sono approdati nella notte 57 Migranti che i carabinieri hanno individuato sulla terraferma, mentre cercavano di raggiungere il centro dell'isola. Tra di loro ci sono anche tre minorenni. Continuano gli sbarchi anche nel Sud della Sardegna.Continua a leggere

Crozza-Berlusconi confonde le barzellette con la realtà ed è uno spasso : “La sapete quella di Greta che fa sparire la bottiglietta con una spaccata?” : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza veste i panni di Silvio Berlusconi e afferma: “Evadere sopra i 50mila euro è un gioco da ragazzi. Se uno ha un minimo di presenza nella società, un minimo di Mediaset, un minimo di Mangano, un minimo di Dell’Utri… arrivare a un minimo di 4 anni per frode fiscale è un gioco da ragazzi”. Live streaming, ...

Brunetta "rompe" con Berlusconi : "Perché non vengo in piazza". Bombarda Salvini : "Ma questo governo...?" : Non solo Mara Carfagna. Anche Renato Brunetta rompe il fronte di Forza Italia e contesta la scelta di Silvio Berlusconi di scendere in piazza con Matteo Salvini a San Giovanni, a Roma. "Quella piazza non ci appartiene. Io ho deciso da un pezzo. Non vado", spiega l'ex ministro della Funzione pubblica

barbano : De Laurentiis e Lotito sono i meno peggio perché i più autentici : C’è qualcosa che accomuna De Laurentiis e Lotito, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: l’autenticità. Una volta sono venuti alla mani, in occasione della cena dei presidenti di Lega. Dovette dividerli Adriano Galliani. Dicono che si detestino, ma in realtà, sotto sotto, si stimano, sanno di assomigliarsi soprattutto quando, come fatto in questi giorni, “sbucciano le parole fino all’osso della verità” E la verità fa sempre male. De ...

Due sbarchi in poche ore Salento - giunti in 81 : Secondo sbarco di migranti in poche ore in Salento. Dopo le 47 persone giunte ieri sera a Santa Maria di Leuca a bordo di un cabinato, la notte scorsa una barca a vela con 34 curdi-iracheni (tra i quali donne e tre bambini, tutti accompagnati) e' stata intercettata dalla Guardia Costiera al largo di Otranto. L'imbarcazione e' stata scortata in porto dove i migranti sono stati fatti sbarcare. In mare da piu' giorni sono giunti disidratati, ...

GCDS - la capsule e la campagna super cool per la pasta barilla - c'è anche Sofia Loren : GCDS, letteralmente God Cannot Destroy Streetwear, il marchio di Giuliano Calza, considerato uno dei giovani marchi più influenti della moda italiana (dati Lyst), firma una capsule collection e una campagna per Barilla davvero sui generis. «Durante il primo incontro con Guido Barilla mi è stata data carta bianca» afferma Calza, direttore creativo di GCDS. «Quella che doveva essere una collaborazione per una capsule ...

Puglia - 81 migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

Salento : secondo sbarco di migranti in poche ore : Due sbarchi di migranti nel giro di poche ore sulle coste della Puglia. Dopo i 47 migranti intercettati ieri al largo di Santa Maria di Leuca, nella notte è avvenuto un nuovo sbarco a Otranto. La Guardia Costiera ha intercettato al largo delle coste del Salento 34 migranti curdo-iracheni, tra i quali vi sono anche donne e tre bambini, che si trovavano a bordo di una barca a vela con motore. Dopo essere sbarcati nel porto della località ...

Migranti - due sbarchi in poche ore : tra loro molti curdi : Due sbarchi in Salento, ad Otranto e Santa Maria di Leuca. I cittadini stranieri sono stati soccorsi e rifocillati: alcuni...

Salento - sbarcati 81 migranti in poche ore. Tra loro molti curdi : A Santa Maria di Leuca l’arrivo di uomini, donne e bambini provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, India, Bangladesh e Afghanistan

Sbarco nella notte a Otranto - arrivati 34 migranti curdo-iracheni : “Disidratati e stremati” : Dopo i 47 migranti intercettati ieri sera al largo di Santa Maria di Leuca, nel Salento, un nuovo Sbarco è avvenuto nella notte a Otranto. Sono arrivati 34 migranti curdo-iracheni, tra i quali anche donne e tre bambini tutti accompagnati. Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti.Continua a leggere