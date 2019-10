I ricercatori del Boston Children’s Hospital hanno creato un farmaco per una sola persona

Virgin Galactic - tre ricercatori italiani a bordo dello spazioplano : (foto: Virgin Galactic) Tre ricercatori italiani voleranno sullo SpaceShipTwo della Virgin Galactic, che intanto continua spedita i suoi test per portare turisti sui voli suborbitali. Questo è quanto hanno deciso ieri a Washington l’Aeronautica militare italiana e la società del magnate inglese Richard Branson. Non sarà di certo una gita, ma un viaggio di ricerca per sfruttare i pochi minuti di gravità zero e indagare le reazioni fisiologiche ...

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Venerdì notte? Esco con i ricercatori dell’Inaf : Venerdì 27 settembre 2019 uno spettro si aggira per l’Europa. Anzi, due. Uno ha il volto preoccupato, consapevole e ribelle di Greta e dei giovani che manifesteranno per il clima, nel prossimo Fridays for the Future. L’altro ha l’aspetto forse più giocoso, ma ugualmente impegnato e innovativo, delle migliaia di ricercatrici e ricercatori, e milioni di appassionati, che animeranno in tutta Europa la tredicesima edizione della Notte europea dei ...

Notte dei ricercatori : alla scoperta della scienza con il CNR : Un appuntamento fisso anche per il Consiglio nazionale delle ricerche, la Notte dei Ricercatori, evento indetto dalla Unione Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le nuove generazioni sul ruolo della scienza per lo sviluppo della società. La manifestazione si terrà il 27 settembre in molte sedi del Cnr, che partecipa a sei dei nove progetti finanziati dalla Ue per la Notte (Meet, Bright, Society, Sharper, Ern Apulia e ...

Torna a Pisa BRIGHT - la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori : le iniziative dell’Università di Pisa : Il 27 settembre Torna a Pisa BRIGHT, la Notte dei delle ricercatrici e dei ricercatori festeggiata in tutta la Toscana. L’edizione 2019 prevede una serie di eventi che vedrà protagonisti università e i centri di ricerca promotori dell’iniziativa: Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto ...

Notte Europea dei ricercatori 2019 - gli appuntamenti dell’INGV : È tutto pronto per la quattordicesima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa in programma venerdì 27 settembre in centinaia di città europee, promossa dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska–Curie e finanziata dal programma Horizon 2020. Obiettivo della manifestazione, diffondere la cultura scientifica e stimolare il coinvolgimento dei cittadini nella ricerca, creando occasioni di incontro e di ...

Notte Europea dei ricercatori 2019 : l’Ospedale Bambino Gesù apre le porte del Polo di Ricerca Pediatrica : Piccoli esploratori alla scoperta delle meraviglie della scienza attraverso esperimenti, visite guidate e incontri con i Ricercatori a misura di bambini e ragazzi. Per la Notte Europea dei Ricercatori 2019, venerdì 27 settembre, dalle 16 alle 23, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù apre le porte del Polo di Ricerca Pediatrica nella sede di Roma-San Paolo (viale Ferdinando Baldelli, 38): 5 mila metri quadrati di laboratori equipaggiati con ...

Seconda edizione della Notte dei ricercatori “SuperScienceMe” 2019 : conferenza stampa di presentazione all’Università della Calabria : Sarà presentato martedì 24 settembre, alle ore 11.00, nella Sala stampa dell’Università della Calabria, il grande evento scientifico “SuperScienceMe” 2019, la Seconda edizione della Notte dei Ricercatori che l’Università della Calabria (capofila del progetto finanziato dalla Commissione Europea) lancia, dopo le edizioni che ha organizzato a partire dal 2014, con Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro, ...

Torna a Pisa “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” : Saranno presentate martedì 24 settembre, alle ore 12 in Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 43), le iniziative Pisane di “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” che si terrà venerdì 27 settembre coinvolgendo tutta la città. L’iniziativa è promossa da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO Virgo e Scuola IMT Alti Studi ...

Principesse Ricercatrici per il lancio della Notte Europea dei ricercatori : Largo alle Principesse. Saranno loro, quattro Principesse Ricercatrici, a dare il via alla Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori #BEES di Frascati Scienza. Sabato 21 settembre, all’interno dell’ex Cartiera Latina al Parco dell’Appia Antica di Roma (via Appia Antica 42), l’evento di lancio ‘Scienza da favola‘ sarà un pomeriggio dedicato all’esplorazione di alcuni ‘regni’ ...

I cani migliorano la salute del cuore dell’uomo - lo dicono i ricercatori di Catania : Avere un cane migliora la salute del cuore, a dirlo è uno studio dell’università di Catania il quale conferma che avere un cane fa bene alla salute del cuore. Tra passeggiatine mattutine e serali e corse al parco, migliora l’attività fisica. Il segreto è seguire le sue attività di gioco e non farsi prendere dalla pigrizia, anche se poi avere Fido a casa può aiutare a ridurre comunque i fattori di rischio. È questa la conclusione di uno ...